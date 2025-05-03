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Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.05.2025 - 21:36

Japon otomobil devi Toyota, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Motor gücü ve güvenilirliğiyle tercih edilen marka, son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleri ile dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde ülkemizde en çok satan ikinci otomobil markası olan Toyota'nın popüler modeli Corolla Hybrid, Mayıs ayına özel kampanyalar ile 2.164.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Mayıs kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Dünyanın en değerli otomobil markalarından biri olan Toyota, Mayıs ayı fiyatlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. 

Marka tarafından 'Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları' sizin için derledik. Ancak aşağıda yer alan kampanyalı fiyatların opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Corolla Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.625.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.835.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.855.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.933.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.032.000 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT  2.164.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.200.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.245.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.290.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.075.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.135.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.395.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.559.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.594.000 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.063.500 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.235.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.450.000 TL I Kampanyalı Fiyat - 2.289.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.633.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

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Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.819.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.081.500 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.893.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.053.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.079.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.321.000 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.594.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.811.500 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 10.444.000 TL

(Tavsiye Edilen Liste Fiyatı)

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.990.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 4.228.500 TL 

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

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Toyota Hilux Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.069.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.315.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.586.000 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.375.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.570.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.655.000 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Mayıs 2025

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 D Vision M/T 995.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.040.000 TL

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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