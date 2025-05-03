Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Motor gücü ve güvenilirliğiyle tercih edilen marka, son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleri ile dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde ülkemizde en çok satan ikinci otomobil markası olan Toyota'nın popüler modeli Corolla Hybrid, Mayıs ayına özel kampanyalar ile 2.164.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Mayıs kampanyaları ve güncel fiyat listesi