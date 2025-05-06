Nissan Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Nissan, Mayıs ayında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Nissan Juke bu ay ise 1.599.500 TL'den başlayan fiyatlarla, Qashqai ise 2.340.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Nissan tarafından 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları' ise aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.