onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Nissan Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Nissan Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 16:31

Japon otomobil devi Nissan, Mayıs ayı kampanyalarını duyurdu. Yıllardır SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının beğenisini toplayan markanın popüler modelleri bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nissan'ın tercih edilen modellerinden Qashqai bu ay 2.340.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Mayıs ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nissan Fiyat Listesi: Mayıs 2025

Nissan Fiyat Listesi: Mayıs 2025

Japon otomobil üreticisi Nissan, Mayıs ayında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Nissan Juke bu ay ise 1.599.500 TL'den başlayan fiyatlarla, Qashqai ise 2.340.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Nissan tarafından 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları'  ise aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Nissan Juke Fiyat Listesi Mayıs 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.599.500 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.499.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.814.500 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.714.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.908.700 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.808.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.002.800 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.902.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.002.800 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.902.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.116.800 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.966.800 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Mayıs 2025

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.340.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.240.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta 2.505.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.405.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.505.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.405.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x42.629.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.629.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design2.682.700 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.682.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x42.769.700 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.769.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum2.706.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.706.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x42.793.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.793.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 2.814.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.814.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 2.901.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.901.900 TL

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Mayıs 2025

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • e-POWER Skypack 2.681.300 TL

  • e-POWER N-Design 2.780.200 TL

  • e-POWER Platinum 2.853.500 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.961.200 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın