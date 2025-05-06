Nissan Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil devi Nissan, Mayıs ayı kampanyalarını duyurdu. Yıllardır SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının beğenisini toplayan markanın popüler modelleri bu ay da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nissan'ın tercih edilen modellerinden Qashqai bu ay 2.340.100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Mayıs ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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Nissan Fiyat Listesi: Mayıs 2025
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Nissan Juke Fiyat Listesi Mayıs 2025
Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Mayıs 2025
Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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