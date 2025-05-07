Cupra Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Sportif ve şık tasarımları ile otomotiv dünyasının tercih edilen markalarından Cupra, Mayıs ayı fiyatlarını da duyurdu. 2018 yılında İspanyol otomobil devi SEAT'tan ayrılarak Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyete başlayan Cupra, bu ay da otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Ateca, Born, Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Mayıs ayı güncel fiyat listesi