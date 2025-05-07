Volkswagen Fiyat Listesi Mayıs 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Alman otomobil devi Volkswagen, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Otomobilde lüks ve konfor arayanların tercihi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu D segment SUV modeli Tayron ile de dikkat çekiyor. Tayron, bu ay 2.830.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Volkswagen'in Mayıs ayı güncel fiyatları
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Volkswagen Fiyat Listesi
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Volkswagen Polo Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen Golf Fiyat Listesi Mayıs 2025
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Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Mayıs 2025
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Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Mayıs 2025
Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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