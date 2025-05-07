Volkswagen Fiyat Listesi Mayıs 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Volkswagen, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Otomobilde lüks ve konfor arayanların tercihi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu D segment SUV modeli Tayron ile de dikkat çekiyor. Tayron, bu ay 2.830.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in Mayıs ayı güncel fiyatları