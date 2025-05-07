Ofisinden Bir İş Gününü Paylaşan Kadın Tartışmaya Neden Oldu
Ofis vlogları son yılların en sıkı takip edilen içeriklerinden. Tabii hemen hemen her meslekten insan işte bir gününü paylaşsa da özellikle eğlence, yan haklar, atıştırmalıklar gibi özelliklerin olduğu lüks plaza katlarının olduğu ofislerde geçen videolar daha fazla ilgi çekiyor. Kimileri bu tip hakların çalışanı daha uzun saatler çalıştırmak için icat edilen tuzaklar olduğunu düşünse de kimisi de bu tip ortamlarda çalışanların çok da fazla emek göstermediğini savunuyor. Yine böyle bir video düştü, yine tartışmalar arşa çıktı.
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Paylaşım şöyle;
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Paylaşımı X'e taşıyan kişi de çalışan kişinin yorulmadığını düşündü ve "utanmadan" yorulacağını söyleyeceğini iddia etti.
Katılanlar da oldu.
Kendi ortamlarıyla kıyaslayanlar da...
Tabii itiraz edenler de oldu.
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Madalyonun olası öbür yüzünü hatırlatanlar...
Ve diğer yorumlar...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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biz ofiste 3 kişiyiz 1 kardeşimizi yeni aldık...sabah geliyoruz terliklerimizi giyiyoruz akşamdan kalmayız çorba söylüyoruz sonra en sert kahve.....işlerimi... Devamını Gör
:))))))))))) aynı bizim ofis gibi
Patron o şirketi eğlencesine açmış sanki:)