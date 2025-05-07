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Ofisinden Bir İş Gününü Paylaşan Kadın Tartışmaya Neden Oldu

Ofisinden Bir İş Gününü Paylaşan Kadın Tartışmaya Neden Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2025 - 16:26

Ofis vlogları son yılların en sıkı takip edilen içeriklerinden. Tabii hemen hemen her meslekten insan işte bir gününü paylaşsa da özellikle eğlence, yan haklar, atıştırmalıklar gibi özelliklerin olduğu lüks plaza katlarının olduğu ofislerde geçen videolar daha fazla ilgi çekiyor. Kimileri bu tip hakların çalışanı daha uzun saatler çalıştırmak için icat edilen tuzaklar olduğunu düşünse de kimisi de bu tip ortamlarda çalışanların çok da fazla emek göstermediğini savunuyor. Yine böyle bir video düştü, yine tartışmalar arşa çıktı.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşımı X'e taşıyan kişi de çalışan kişinin yorulmadığını düşündü ve "utanmadan" yorulacağını söyleyeceğini iddia etti.

Paylaşımı X'e taşıyan kişi de çalışan kişinin yorulmadığını düşündü ve "utanmadan" yorulacağını söyleyeceğini iddia etti.

Katılanlar da oldu.

Katılanlar da oldu.
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Kendi ortamlarıyla kıyaslayanlar da...

Kendi ortamlarıyla kıyaslayanlar da...
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Tabii itiraz edenler de oldu.

Tabii itiraz edenler de oldu.
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Madalyonun olası öbür yüzünü hatırlatanlar...

Madalyonun olası öbür yüzünü hatırlatanlar...
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Ve diğer yorumlar...

Ve diğer yorumlar...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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garibann

biz ofiste 3 kişiyiz 1 kardeşimizi yeni aldık...sabah geliyoruz terliklerimizi giyiyoruz akşamdan kalmayız çorba söylüyoruz sonra en sert kahve.....işlerimi... Devamını Gör

bbwear

:))))))))))) aynı bizim ofis gibi

ozzymandias27

Patron o şirketi eğlencesine açmış sanki:)