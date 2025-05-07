Ofisinden Bir İş Gününü Paylaşan Kadın Tartışmaya Neden Oldu

Ofis vlogları son yılların en sıkı takip edilen içeriklerinden. Tabii hemen hemen her meslekten insan işte bir gününü paylaşsa da özellikle eğlence, yan haklar, atıştırmalıklar gibi özelliklerin olduğu lüks plaza katlarının olduğu ofislerde geçen videolar daha fazla ilgi çekiyor. Kimileri bu tip hakların çalışanı daha uzun saatler çalıştırmak için icat edilen tuzaklar olduğunu düşünse de kimisi de bu tip ortamlarda çalışanların çok da fazla emek göstermediğini savunuyor. Yine böyle bir video düştü, yine tartışmalar arşa çıktı.