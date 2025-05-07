Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın Yunanistan'da Ödediği Hesabı Paylaştı

Bir zamanlar havaların ısınmasıyla beraber yazın gelişinin belli başlı işaretleri vardı. Serdar Ortaç yaz hiti çıkarır, belli başlı markalar yaza özel reklamlar çıkarırdı. Ancak ülkemizde uçup giden gıda enflasyonu ve konaklama maliyetleri yazın habercisini de değiştirdi.

Artık yaz mevsiminin habercisi Yunan alfabesiyle yazılmış tek haneli sayılardan oluşan adisyonlar... İnsanlar Türkiye'de özellikle tatil yerlerindeki fiyatın euro bazında bile ne kadar fahiş olduğunu gözler önüne sermek için Yunanistan adisyonları paylaşıyor. Bu akıma Yemeksepeti kurucusu ve iş insanı Nevzat Aydın da katıldı.