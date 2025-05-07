Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın Yunanistan'da Ödediği Hesabı Paylaştı
Bir zamanlar havaların ısınmasıyla beraber yazın gelişinin belli başlı işaretleri vardı. Serdar Ortaç yaz hiti çıkarır, belli başlı markalar yaza özel reklamlar çıkarırdı. Ancak ülkemizde uçup giden gıda enflasyonu ve konaklama maliyetleri yazın habercisini de değiştirdi.
Artık yaz mevsiminin habercisi Yunan alfabesiyle yazılmış tek haneli sayılardan oluşan adisyonlar... İnsanlar Türkiye'de özellikle tatil yerlerindeki fiyatın euro bazında bile ne kadar fahiş olduğunu gözler önüne sermek için Yunanistan adisyonları paylaşıyor. Bu akıma Yemeksepeti kurucusu ve iş insanı Nevzat Aydın da katıldı.
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Bildiğiniz üzere Nevzat Aydın spor tutkunluğunun da ötesinde bir spor gezgini...
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Üstüne bir de Atina'daki bir mekanda gelen hesabı paylaştı.
Tabii yorumlar da eksik olmadı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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