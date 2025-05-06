Ekonomist Özgür Demirtaş Sezen Aksu'nun Haklarını 18 Milyon Dolara Satmasını Değerlendirdi
Türk müzik tarihine besteleri ve şarkılarıyla damga vuran Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolar (günümüz kuruyla 695 milyon Türk Lirası) karşılığında Universal Music Group'a satıldığı duyurulmuştu. Uzun süredir müzik dünyasında aktif olmayan Minik Serçe'nin aldığı bu ücret günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kimileri bunun iyi bir anlaşma olduğunu savunurken Sezen Aksu gibi yıllardır dijital müzik listelerinin tepesinden inmeyen bir sanatçının daha fazla telifi hakettiğini düşünenler de var. Ekonomist Özgür Demirtaş da çok konuşulan bu konuyu X hesabından değerlendirdi.
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UMG Sezen Aksu'nun tüm şarkılarının yayınlanma, senkronizasyon ve ana haklarını satın almıştı.
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Usta sanatçıların telif haklarını satması müzik dünyasında sık karşılaşılan bir durum. Hatta bazı dünya starlarının aldıkları bedeller şöyle;
Özgür Demirtaş ise bu anlaşmayı fiyasko olarak değerlendirdi.
Tabii bu görüşü yorumlayanlar da oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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