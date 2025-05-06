Ekonomist Özgür Demirtaş Sezen Aksu'nun Haklarını 18 Milyon Dolara Satmasını Değerlendirdi

UMG'nin bu işbirliğiyle ilgili yaptığı açıklama ise şöyle; 'Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız.

Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız.'