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Ekonomist Özgür Demirtaş Sezen Aksu'nun Haklarını 18 Milyon Dolara Satmasını Değerlendirdi

Ekonomist Özgür Demirtaş Sezen Aksu'nun Haklarını 18 Milyon Dolara Satmasını Değerlendirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.05.2025 - 16:23

Türk müzik tarihine besteleri ve şarkılarıyla damga vuran Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolar (günümüz kuruyla 695 milyon Türk Lirası) karşılığında Universal Music Group'a satıldığı duyurulmuştu. Uzun süredir müzik dünyasında aktif olmayan Minik Serçe'nin aldığı bu ücret günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kimileri bunun iyi bir anlaşma olduğunu savunurken Sezen Aksu gibi yıllardır dijital müzik listelerinin tepesinden inmeyen bir sanatçının daha fazla telifi hakettiğini düşünenler de var. Ekonomist Özgür Demirtaş da çok konuşulan bu konuyu X hesabından değerlendirdi.

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UMG Sezen Aksu'nun tüm şarkılarının yayınlanma, senkronizasyon ve ana haklarını satın almıştı.

UMG Sezen Aksu'nun tüm şarkılarının yayınlanma, senkronizasyon ve ana haklarını satın almıştı.

UMG'nin bu işbirliğiyle ilgili yaptığı açıklama ise şöyle; 'Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız.

Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız.'

Usta sanatçıların telif haklarını satması müzik dünyasında sık karşılaşılan bir durum. Hatta bazı dünya starlarının aldıkları bedeller şöyle;

Usta sanatçıların telif haklarını satması müzik dünyasında sık karşılaşılan bir durum. Hatta bazı dünya starlarının aldıkları bedeller şöyle;

Özgür Demirtaş ise bu anlaşmayı fiyasko olarak değerlendirdi.

Özgür Demirtaş ise bu anlaşmayı fiyasko olarak değerlendirdi.
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'Son derece düşük bir fiyat. Sezen Aksu bunun çok daha ötesinde bir sanatçı. Danışmanlığını kim yaptı ise büyük fiyasko.' ifadelerini kullandı.

Tabii bu görüşü yorumlayanlar da oldu.

Tabii bu görüşü yorumlayanlar da oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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