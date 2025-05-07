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1974 Yılında Alınan Plaktan Çıkan Arsayla Üç Daire Sahibi Olan Kişi Gündemde

1974 Yılında Alınan Plaktan Çıkan Arsayla Üç Daire Sahibi Olan Kişi Gündemde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2025 - 12:30

Evlenmek veya tek başına yaşamak isteyen yeni jenerasyon için konut krizi kabusa dönüştü. Dünya emlak endeksinde tepelerde yer alan ve dünyada konut almanın en zor olduğu ülke olarak hesaplanan Türkiye'de işler her zaman böyle değildi. Bunun kanıtlarından birine de bir videoda rastladık. 1974 yılında Bedia Akartürk plağının içinden çıkan arsa tapusu karşılığında Ankara'da üç daire sahibi olan vatandaş sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

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Tabii olay kuşak çatışmasına da döndü.

Tabii olay kuşak çatışmasına da döndü.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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