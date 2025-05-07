Tarih Bilen Erkek Çekiciliği Akımıyla Tarih Bilgisi Şovu Yapan Kişiler
Genellikle insanoğlu dış görünüşten etkilenir gibi bir yargı olsa da durum tam olarak öyle değil. Kimi zaman o kişinin ilgi alanı kimi zaman karakteri kimi zaman kültürü ve bilgi birikimi o kişiyi çekici kılabiliyor. Haliyle bazıları da tarih bilen erkeklerden etkileniyor. Tabii bu bir paylaşım olarak X'te yayılınca olanlar oldu ve mizah şov başladı.
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Paylaşım şöyle;
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Tarihi olaylara referans gösteren pek çok müzisyen de var.
Doğrusunu unutturan da...
Biraz da magazin tarihi...
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Tarihi yaşayanları da unutmamalı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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