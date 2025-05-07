Tarih Bilen Erkek Çekiciliği Akımıyla Tarih Bilgisi Şovu Yapan Kişiler

Genellikle insanoğlu dış görünüşten etkilenir gibi bir yargı olsa da durum tam olarak öyle değil. Kimi zaman o kişinin ilgi alanı kimi zaman karakteri kimi zaman kültürü ve bilgi birikimi o kişiyi çekici kılabiliyor. Haliyle bazıları da tarih bilen erkeklerden etkileniyor. Tabii bu bir paylaşım olarak X'te yayılınca olanlar oldu ve mizah şov başladı.