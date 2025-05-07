Hukuk Sektöründen Müzik Dünyasına Başarılı Bir Giriş Yapan Shebolyn'i Yakından Tanıyalım!

Okuduğunuz anda tüylerinizi diken diken eden bu satırlar, Shebolyn'in kaleminden dökülüyor. Shebolyn, söz ve müziği kendisine ait olan ikinci single'ı 'Tüneli Karanlık' ile 22 Nisan'da dinleyicileriyle buluştu. İlk haftasında ise 80 bin dinlenmeye ulaşmayı başardı.

Shebolyn, radikal bir karar alarak hukuk alanından müzik dünyasına geçiş yaptı ve ilk adımını da 22 Mart tarihinde attı. Kendisini 'Alternatif rock'ın duygusal derinliğini güçlü sözlerle buluşturan bir müzisyen' olarak tanımlayan Shebolyn, şarkılarında içsel çatışmaları, toplumsal sıkışmaları ve kişisel dönüşümü merkeze alıyor.

Shebolyn'in gelecek yeni şarkılarını ise merakla bekliyoruz.

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