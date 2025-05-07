Hukuk Sektöründen Müzik Dünyasına Başarılı Bir Giriş Yapan Shebolyn'i Yakından Tanıyalım!
Müzik dünyasına yepyeni bir isim giriş yaptı, hem de ne giriş! İlk single'ı 22 Mart tarihinde yayınlanan Shebolyn, kısa süre içerisinde ikinci şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Hukuk sektörünü bırakıp müzik tutkusunu takip etmeye karar veren Şebnem Kartal, çıktığı bu yolda oldukça başarılı işlere imza atacak gibi görünüyor.
O halde gelin, şimdiden yerimizi alalım!
"Tüneli karanlık, çıkışı yok. Haritası kayıp, sözleri çok."
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Shebolyn - Tüneli Karanlık
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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