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Hukuk Sektöründen Müzik Dünyasına Başarılı Bir Giriş Yapan Shebolyn'i Yakından Tanıyalım!

Hukuk Sektöründen Müzik Dünyasına Başarılı Bir Giriş Yapan Shebolyn'i Yakından Tanıyalım!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 16:41

Müzik dünyasına yepyeni bir isim giriş yaptı, hem de ne giriş! İlk single'ı 22 Mart tarihinde yayınlanan Shebolyn, kısa süre içerisinde ikinci şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Hukuk sektörünü bırakıp müzik tutkusunu takip etmeye karar veren Şebnem Kartal, çıktığı bu yolda oldukça başarılı işlere imza atacak gibi görünüyor.

O halde gelin, şimdiden yerimizi alalım!

"Tüneli karanlık, çıkışı yok. Haritası kayıp, sözleri çok."

"Tüneli karanlık, çıkışı yok. Haritası kayıp, sözleri çok."

Okuduğunuz anda tüylerinizi diken diken eden bu satırlar, Shebolyn'in kaleminden dökülüyor. Shebolyn, söz ve müziği kendisine ait olan ikinci single'ı 'Tüneli Karanlık' ile 22 Nisan'da dinleyicileriyle buluştu. İlk haftasında ise 80 bin dinlenmeye ulaşmayı başardı.

Shebolyn, radikal bir karar alarak hukuk alanından müzik dünyasına geçiş yaptı ve ilk adımını da 22 Mart tarihinde attı.  Kendisini 'Alternatif rock'ın duygusal derinliğini güçlü sözlerle buluşturan bir müzisyen' olarak tanımlayan Shebolyn, şarkılarında içsel çatışmaları, toplumsal sıkışmaları ve kişisel dönüşümü merkeze alıyor.

Shebolyn'in gelecek yeni şarkılarını ise merakla bekliyoruz.

Shebolyn YouTube kanalı

Shebolyn Instagram hesabı

Shebolyn - Tüneli Karanlık

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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