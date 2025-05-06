İkiz Bebekleri İçin Beşik İsteyen Vatandaşa Hülya Avşar'dan "Niye Evlendin O Zaman" Çıkışı
Şimdilerde Youtube programıyla gündemde olan Hülya Avşar, magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. O esnada, yanına gelen bir adamın ikiz bebekleri için beşik istemesi, Avşar'ı epey şaşırttı. Ardından ünlü ismin adama verdiği cevap dikkat çekti.
Kaynak: 2. Sayfa Magazin
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Başarılı bir oyuncu aynı zamanda da şarkıcı olan Hülya Avşar'ı tanımayanınız yoktur. Kendisini son dönemlerde daha çok dijital platformlarda görüyoruz.
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Geçtiğimiz akşam magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hülya Avşar ve bir vatandaş arasında, dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti.
İşte o anlar👇
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