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İkiz Bebekleri İçin Beşik İsteyen Vatandaşa Hülya Avşar'dan "Niye Evlendin O Zaman" Çıkışı

İkiz Bebekleri İçin Beşik İsteyen Vatandaşa Hülya Avşar'dan "Niye Evlendin O Zaman" Çıkışı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 21:44

Şimdilerde Youtube programıyla gündemde olan Hülya Avşar, magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. O esnada, yanına gelen bir adamın ikiz bebekleri için beşik istemesi, Avşar'ı epey şaşırttı. Ardından ünlü ismin adama verdiği cevap dikkat çekti. 

Kaynak: 2. Sayfa Magazin

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Başarılı bir oyuncu aynı zamanda da şarkıcı olan Hülya Avşar'ı tanımayanınız yoktur. Kendisini son dönemlerde daha çok dijital platformlarda görüyoruz.

Başarılı bir oyuncu aynı zamanda da şarkıcı olan Hülya Avşar'ı tanımayanınız yoktur. Kendisini son dönemlerde daha çok dijital platformlarda görüyoruz.

'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programıyla Youtube'da geniş kitlelere ulaşan Hülya Avşar, ünlü isimleri programında ağırlayarak onlarla keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. 

Aynı zamanda müzik kariyerine devam eden isim, Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği 'Ahım Olsun' isimli şarkıyı da geçtiğimiz günlerde yayınladı. 

Bunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman çok konuşulan Avşar, yıllara meydan okuyan fit vücudu ve enerjik halleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz akşam magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hülya Avşar ve bir vatandaş arasında, dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti.

Geçtiğimiz akşam magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hülya Avşar ve bir vatandaş arasında, dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti.

Vatandaşın 'Hiçbir şeyim yok' demesi ve ardından ikiz bebekleri için beşik istemesi üzerine Avşar, 'Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?' yanıtını verdi. 

Avşar kızı, ilk başta vatandaşın kızları olduğuna inanmadı. Sonrasında ise 'Ben sana nasıl beşik vereceğim? Bir alemsin vallahi!' ifadesini kullandı.

İşte o anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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