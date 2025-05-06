İkiz Bebekleri İçin Beşik İsteyen Vatandaşa Hülya Avşar'dan "Niye Evlendin O Zaman" Çıkışı

Vatandaşın 'Hiçbir şeyim yok' demesi ve ardından ikiz bebekleri için beşik istemesi üzerine Avşar, 'Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?' yanıtını verdi.

Avşar kızı, ilk başta vatandaşın kızları olduğuna inanmadı. Sonrasında ise 'Ben sana nasıl beşik vereceğim? Bir alemsin vallahi!' ifadesini kullandı.