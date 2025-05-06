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Nesrin Cavadzade'nin Ortalığı Fena Karıştıracak Paylaşımı Pamir Pekin'e Gönderme Olabilir mi?

Nesrin Cavadzade'nin Ortalığı Fena Karıştıracak Paylaşımı Pamir Pekin'e Gönderme Olabilir mi?

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 19:42

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı ilk başlarda bizi çok heveslendiren ve kısa bir süre sonra hevesimizi kursağımızda bırakarak ayrılık kararı açıklayan bir ilişkiydi, hatırlarsınız. 

Bu güzelim ilişkinin neden bittiği ise hala merak konusuydu. Cavadzade, en sonunda sessizliğini bozdu. Hikayesindeki göndermeli paylaşım, Pamir Pekin ile aşkının neden sona erdiğinin sinyallerini verir gibi yorumlandı.

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"Sandık Kokusu" dizisinin setinde başlayan arkadaşlık, zamanla aşka dönüşmüş ve birbirilerine aşırı yakıştırılan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı doğmuştu.

"Sandık Kokusu" dizisinin setinde başlayan arkadaşlık, zamanla aşka dönüşmüş ve birbirilerine aşırı yakıştırılan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı doğmuştu.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu rol arkadaşı Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu. Rol aldıkları Sandık Kokusu dizisinde de epey yakıştırılan çiftin aşkının gerçeğe dönüşmesi sevenlerini de epey mutlu etmişti. 

İlişki yaşadıkları süre boyunca birbirleriyle olan pozlarını esprili ve samimi bir şekilde paylaşan çiftin aşkının uzun süreceği hatta evlilikle son bulabileceği konuşulmuştu.

En başlarda her şey yolunda imajı verseler de ikilinin aşkı pek de uzun soluklu olamadı ve iki ayın ardından ünlü çift, yollarını ayırma kararı aldı.

En başlarda her şey yolunda imajı verseler de ikilinin aşkı pek de uzun soluklu olamadı ve iki ayın ardından ünlü çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Ani ayrılık kararına epey şaşırsak da dikkatimizi çeken ilk nokta, ayrılık kararıyla birlikte Cavazdade Pekin'i takipten çıksa da Pekin'in güzel oyuncuyu takip etmeye devam etmesi olmuştu. Bu durumda, ilişki içerisinde kırgınlık yaşayan tarafın Nesrin Cavadzade olabileceği düşünülmüştü. 

İkizler ve aslan burcu aşkı büyük bir alevle başlasa da kısa bir sürede sönmüş oldu.

Nesrin Cavadzade, hikayesinde yer verdiği alıntıda "ciddi ilişki düşünmeyen" erkeklere göndermede bulundu. Bu imanın Pamir Pekin'e gönderildiği düşünüldü.

Nesrin Cavadzade, hikayesinde yer verdiği alıntıda "ciddi ilişki düşünmeyen" erkeklere göndermede bulundu. Bu imanın Pamir Pekin'e gönderildiği düşünüldü.

Cavadzade, yaşlanıp kelleşmeye başlayan bir aslanı 'sorsan kesin ciddi ilişki düşünmüyordur daha' notuyla paylaşan bir kullanıcının gönderisini alıntılayıp gülme emojisiyle paylaştı. Bu durum, Cavadzade'nin evlilik yolunda bir ilişki beklentisi olduğu fakat Pekin'den bu konuda istediği adımı alamadığına yoruldu.

Bu paylaşım pek çok kişi tarafından, ayrılığın nedeni, ilişki beklentilerinde uyumun sağlanamamış olmasına bağlandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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