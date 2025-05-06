Nesrin Cavadzade'nin Ortalığı Fena Karıştıracak Paylaşımı Pamir Pekin'e Gönderme Olabilir mi?

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı ilk başlarda bizi çok heveslendiren ve kısa bir süre sonra hevesimizi kursağımızda bırakarak ayrılık kararı açıklayan bir ilişkiydi, hatırlarsınız.

Bu güzelim ilişkinin neden bittiği ise hala merak konusuydu. Cavadzade, en sonunda sessizliğini bozdu. Hikayesindeki göndermeli paylaşım, Pamir Pekin ile aşkının neden sona erdiğinin sinyallerini verir gibi yorumlandı.