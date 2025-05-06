Nesrin Cavadzade'nin Ortalığı Fena Karıştıracak Paylaşımı Pamir Pekin'e Gönderme Olabilir mi?
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı ilk başlarda bizi çok heveslendiren ve kısa bir süre sonra hevesimizi kursağımızda bırakarak ayrılık kararı açıklayan bir ilişkiydi, hatırlarsınız.
Bu güzelim ilişkinin neden bittiği ise hala merak konusuydu. Cavadzade, en sonunda sessizliğini bozdu. Hikayesindeki göndermeli paylaşım, Pamir Pekin ile aşkının neden sona erdiğinin sinyallerini verir gibi yorumlandı.
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"Sandık Kokusu" dizisinin setinde başlayan arkadaşlık, zamanla aşka dönüşmüş ve birbirilerine aşırı yakıştırılan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı doğmuştu.
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En başlarda her şey yolunda imajı verseler de ikilinin aşkı pek de uzun soluklu olamadı ve iki ayın ardından ünlü çift, yollarını ayırma kararı aldı.
Nesrin Cavadzade, hikayesinde yer verdiği alıntıda "ciddi ilişki düşünmeyen" erkeklere göndermede bulundu. Bu imanın Pamir Pekin'e gönderildiği düşünüldü.
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