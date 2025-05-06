"Felaket" Düetinin Ardından Kuvvetlenen Aşk Dedikodularına Ece Mumay ve Sinan Akçıl'ın Yanıtı Ne Oldu?

Akçıl, en son Kızılay'a bestelediği şarkıyla gündeme gelmişti. Kendisi bu şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taktirini almıştı.

Akçıl, Hande Yener ve Hadise gibi pek çok isimle kariyerlerinin en önemli döneminde hem iş yapmış hem de bu müzik ortaklığına aşkı da karıştırarak bir ilişkiler de yaşamıştı.

Bunların yanı sıra, geçtiğimiz aylarda Hadise ile sosyal medya üzerinden geçmiş birlikteliklerine yönelik gerginlikler yaşamıştı.