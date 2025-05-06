"Felaket" Düetinin Ardından Kuvvetlenen Aşk Dedikodularına Ece Mumay ve Sinan Akçıl'ın Yanıtı Ne Oldu?
Sinan Akçıl ve Ece Mumay düet yaptıkları 'Felaket' isimli şarkının klibi için bir araya geldi. 'Akçıl, müzikal başarısını övmelere doyamadığı Ece Mumay ile yeni bir aşka yelken mi açtı?' sorusu ise şimdilerde kulislerde merak ediliyordu.
Akçıl ve Mumay'dan ortak bir açıklama geldi.
Kaynak: Akif Yaman
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Son dönemlerde popülaritesi giderek artan şarkıcı Ece Mumay'ı daha önce mutlaka duymuşsunuzdur.
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Sinan Akçıl ise müzik dünyasında önemli işlere imza atmış bir isim.
Birlikte yepyeni bir şarkıya imza atan ikili, "Felaket" isimli şarkının klibi için bir araya geldi.
Ece Mumay ve Sinan Akçıl röportajını izlemek isteyenler için👇
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