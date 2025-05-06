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"Felaket" Düetinin Ardından Kuvvetlenen Aşk Dedikodularına Ece Mumay ve Sinan Akçıl'ın Yanıtı Ne Oldu?

"Felaket" Düetinin Ardından Kuvvetlenen Aşk Dedikodularına Ece Mumay ve Sinan Akçıl'ın Yanıtı Ne Oldu?

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 18:31

Sinan Akçıl ve Ece Mumay düet yaptıkları 'Felaket' isimli şarkının klibi için bir araya geldi. 'Akçıl, müzikal başarısını övmelere doyamadığı Ece Mumay ile yeni bir aşka yelken mi açtı?' sorusu ise şimdilerde kulislerde merak ediliyordu.

Akçıl ve Mumay'dan ortak bir açıklama geldi. 

Kaynak: Akif Yaman

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Son dönemlerde popülaritesi giderek artan şarkıcı Ece Mumay'ı daha önce mutlaka duymuşsunuzdur.

Son dönemlerde popülaritesi giderek artan şarkıcı Ece Mumay'ı daha önce mutlaka duymuşsunuzdur.

YouTube'da 300 milyondan fazla kez dinlen 'Galaksi' şarkısıyla tanınan Ece Mumay, Velet ile birlikte seslendirdikleri şarkı 'Olmadı' ile son günlerde müzik listelerinde yerini almıştı.  9. KTÜ Medya Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Ses Sanatçısı' ödülünü alan Mumay, hem sesi hem de stiliyle dikkat çeken kadın şarkıcılarımızdan birisi.

Sinan Akçıl ise müzik dünyasında önemli işlere imza atmış bir isim.

Sinan Akçıl ise müzik dünyasında önemli işlere imza atmış bir isim.

Akçıl, en son Kızılay'a bestelediği şarkıyla gündeme gelmişti. Kendisi bu şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taktirini almıştı. 

Akçıl, Hande Yener ve Hadise gibi pek çok isimle kariyerlerinin en önemli döneminde hem iş yapmış hem de bu müzik ortaklığına aşkı da karıştırarak bir ilişkiler de yaşamıştı. 

Bunların yanı sıra, geçtiğimiz aylarda Hadise ile sosyal medya üzerinden geçmiş birlikteliklerine yönelik gerginlikler yaşamıştı.

Birlikte yepyeni bir şarkıya imza atan ikili, "Felaket" isimli şarkının klibi için bir araya geldi.

Birlikte yepyeni bir şarkıya imza atan ikili, "Felaket" isimli şarkının klibi için bir araya geldi.

Aralarında aşk yaşanıyor olabileceği dedikodusu zaten kulislerde dolaşıyordu biliyorsunuz. Akif Yaman'a konuşan Akçıl ve Mumay, aralarında aşk birlikteliği olmadığını açıkladı. Dostluklarının uzun ömürlü sürmesi için şimdilik böyle bir şey düşünmediklerini dile getiren ikili, ilişkilerini aşk sonrasında oluşabilecek gerginliklerden korumak için dost kaldıklarını dile getirdi. Röportaj esnasında Akçıl, meslektaşı Ece Mumay'ı övmelere doyamadı.

Ece Mumay ve Sinan Akçıl röportajını izlemek isteyenler için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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