Yasemin Kay Allen ile Aşk Yaşayan Amerikalı Aynasız Sevgilisinin Silah Tutma Becerisini Övmelere Doyamadı!
Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız ismiyle tanıdığımız Erdal Kaya, ilişkilerine ikinci şansı vermişti.
Arka Sokaklar dizisinde oyunculuğuyla şov yapan Yasemin Kay Allen'a eski FBI ajanı sevgilisinden tam not geldi. Erdal Kaya, sevgilisinin silah tutuşunu yorumladı.
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Yasemin Kay Allen'ı şimdilerde Arka Sokaklar isimli dizide izliyoruz, biliyorsunuz.
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Erdal Kaya ile yaşadığı aşka ikinci şansı veren güzel oyuncu, şimdilerde liseli aşıklar misali sevgilisiyle mutlu mesut bir birliktelik yaşıyor.
Erdal Kaya'dan Yasemin Kay Allen'ın silah tutuşuna övgüler yağdı. Sevgilisinin oyunculuğa verdiği emeği sözleriyle şahlandıran Kaya'nın paylaşımı dikkat çekti.
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