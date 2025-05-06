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Yasemin Kay Allen ile Aşk Yaşayan Amerikalı Aynasız Sevgilisinin Silah Tutma Becerisini Övmelere Doyamadı!

Yasemin Kay Allen ile Aşk Yaşayan Amerikalı Aynasız Sevgilisinin Silah Tutma Becerisini Övmelere Doyamadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 20:53

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız ismiyle tanıdığımız Erdal Kaya, ilişkilerine ikinci şansı vermişti. 

Arka Sokaklar dizisinde oyunculuğuyla şov yapan Yasemin Kay Allen'a eski FBI ajanı sevgilisinden tam not geldi. Erdal Kaya, sevgilisinin silah tutuşunu yorumladı.

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Yasemin Kay Allen'ı şimdilerde Arka Sokaklar isimli dizide izliyoruz, biliyorsunuz.

Yasemin Kay Allen'ı şimdilerde Arka Sokaklar isimli dizide izliyoruz, biliyorsunuz.

Gökçe Kurt karakterine hayat veren Yasemin Allen, rolünün üstesinden epey iyi geliyor. Ekranlara yakışan oyuncuyu, bu denli güçlü bir rolde görmeyi çok özlemiştik.

Erdal Kaya ile yaşadığı aşka ikinci şansı veren güzel oyuncu, şimdilerde liseli aşıklar misali sevgilisiyle mutlu mesut bir birliktelik yaşıyor.

Erdal Kaya ile yaşadığı aşka ikinci şansı veren güzel oyuncu, şimdilerde liseli aşıklar misali sevgilisiyle mutlu mesut bir birliktelik yaşıyor.

Erdal Kaya, bilinen ismiyle Amerikalı Aynasız, şimdilerde çektiği Youtube videolarıyla ön plan olan bir eski FBI ajanı biliyorsunuzdur. Kendisi en son Özgür Özel'e yapılan saldırıdaki güvenlik zafiyetini yorumlamıştı.

Erdal Kaya'dan Yasemin Kay Allen'ın silah tutuşuna övgüler yağdı. Sevgilisinin oyunculuğa verdiği emeği sözleriyle şahlandıran Kaya'nın paylaşımı dikkat çekti.

Erdal Kaya'dan Yasemin Kay Allen'ın silah tutuşuna övgüler yağdı. Sevgilisinin oyunculuğa verdiği emeği sözleriyle şahlandıran Kaya'nın paylaşımı dikkat çekti.

Ee, eski ajan olmak kolay değil. İşin inceliklerine ve doğru silah tutuş tekniklerine epey hakim olan Kaya, yorumculuğunu bu sefer de sevgilisinin üzerinde kullandı. Erdal Kaya, sevgilisinin silah tutuşunu 'doğru tutuş' olarak değerlendirirken, 'Jilet gibi' diyerek kusursuzluğuna vurgu yaptı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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