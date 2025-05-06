Yasemin Kay Allen ile Aşk Yaşayan Amerikalı Aynasız Sevgilisinin Silah Tutma Becerisini Övmelere Doyamadı!

Ee, eski ajan olmak kolay değil. İşin inceliklerine ve doğru silah tutuş tekniklerine epey hakim olan Kaya, yorumculuğunu bu sefer de sevgilisinin üzerinde kullandı. Erdal Kaya, sevgilisinin silah tutuşunu 'doğru tutuş' olarak değerlendirirken, 'Jilet gibi' diyerek kusursuzluğuna vurgu yaptı.