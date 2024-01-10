Bakanlığa Ait Yolu İBB'nin Sandı: Murat Kurum, Ulaştırma Bakanlığı'nı İstanbullulara Şikayet Etti!
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenmek isterken yanlışlıkla Ulaştırma Bakanlığı'nı hedef aldı. Mahmutbey trafiğinden şikayet ederek İBB'yi hedef alan Kurum'u İBB Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim Özkan, 'Bu dediğiniz alan Karayollarına, dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır.' diyerek uyardı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı adayı olarak açıklanan Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı.
Katıldığı programlarda sık sık Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a söz verip, sözünde durmamakla itham eden Kurum, Mahmutbey trafiği üzerinden de rakibini hedef almak istedi.
31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde 'özne İstanbul olmalı' diyen Kurum 'Biz rakibimizi ifade ettik. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz ihmalkarlıktır, rakibimiz Mahmutbey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir.' ifadelerini kullandı.
Özkan, 'İstanbul’la ilgili ulaşım yönünden eleştirel siyaset yaparken, öncelikle hangi alan İBB hangi alan Bakanlık kontrolündedir bilmeniz size fayda getirir.
2021 senesinden beri İBB olarak biz yapalım diye yazılı müracaatlarımıza rağmen; hayır biz yapacağız yazınız var.
Istanbul halkına bu çileyi çektirmeye hakkınız olmadığı gibi bu durumu siyaseten kullanmanız da doğru değildir.
İBB Meclis üyesi olarak sorumluluğum gereği cevap vermek istedim.' ifadelerini kullandı.