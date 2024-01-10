Bakanlığa Ait Yolu İBB'nin Sandı: Murat Kurum, Ulaştırma Bakanlığı'nı İstanbullulara Şikayet Etti!

Özkan, 'İstanbul’la ilgili ulaşım yönünden eleştirel siyaset yaparken, öncelikle hangi alan İBB hangi alan Bakanlık kontrolündedir bilmeniz size fayda getirir.

2021 senesinden beri İBB olarak biz yapalım diye yazılı müracaatlarımıza rağmen; hayır biz yapacağız yazınız var.

Istanbul halkına bu çileyi çektirmeye hakkınız olmadığı gibi bu durumu siyaseten kullanmanız da doğru değildir.

İBB Meclis üyesi olarak sorumluluğum gereği cevap vermek istedim.' ifadelerini kullandı.