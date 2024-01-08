Murat Kurum'un 'Heyecanımız Var, Gençliğimiz Var' Çıkışı Tiye Alındı: 'Yolumuz da Uzun mu Sayın Kurum?'
Murat Kurum'un 'Heyecanımız Var, Gençliğimiz Var' Çıkışı Tiye Alındı: 'Yolumuz da Uzun mu Sayın Kurum?'
İstanbul'da AK Parti'nin adayı olarak yerel seçim yarışına dahil olan Murat Kurum'un basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada 'Heyecanımız var, gençliğimiz var' ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem oldu.
Kurum'un ifadeleri, 2019'da yerel seçimlerin tekrarlanması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmaya benzetildi ve tiye alındı.
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Dün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olarak İBB adayı olarak açıkladığı Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum, çalışmalarına start verdi.
Fatih Sultan Mehmet ve Kadir Topbaş'ın kabrini ziyaret eden Kurum'un basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında 'Heyecanımız var, geçliğimiz var' ifadelerini kullanması ise gözlerden kaçmadı.
Kurum, İstanbul ile ilgili projelerini anlatırken şu ifadeleri kullandı: '7'den 70'e tüm İstanbullulara ilişkin projelerimiz var, hedeflerimiz var. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var. İnşallah bu anlayışla projelerimizi çok yakında sizlerle paylaşacağız'
Kurum'un ifadelerinin, 2019 yılında seçimlerin tekrarlanması üzerine kürsüye çıkarak konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle aynı olması dikkat çekti. 🎥
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Aklı başında hiçbir gencin bu taraftan yana olacağını zannetmiyorum da hepimize bı gençlik borcunuz muhalefet ve iktidar olarak hepinizin.. 23 lan 23 yıl ne ... Devamını Gör
Daha seçilmeden çalmaya başlamış kral.
Gençliklerinin üstünde tepindiğiniz gençlere gidip anlatın, hepiniz!!