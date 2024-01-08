Murat Kurum'un 'Heyecanımız Var, Gençliğimiz Var' Çıkışı Tiye Alındı: 'Yolumuz da Uzun mu Sayın Kurum?'

İstanbul'da AK Parti'nin adayı olarak yerel seçim yarışına dahil olan Murat Kurum'un basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada 'Heyecanımız var, gençliğimiz var' ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Kurum'un ifadeleri, 2019'da yerel seçimlerin tekrarlanması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmaya benzetildi ve tiye alındı.