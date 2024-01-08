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Murat Kurum İmamoğlu'nun 'Heyecanımız Var, Gençliğimiz Var, Enerjimiz Var' Sözleriyle Seçim Maratonuna Başladı

Murat Kurum İmamoğlu'nun 'Heyecanımız Var, Gençliğimiz Var, Enerjimiz Var' Sözleriyle Seçim Maratonuna Başladı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 13:13

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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

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Murat Kurum, İBB için başkan adayı olarak duyurulmasının ardından ise seçim çalışmalarına başladı. Kurum seçim çalışmalarına henüz yeni başladığı sıralarda ise, İmamoğlu'nun meşhur sloganını söyledi.

Murat Kurum, İBB için başkan adayı olarak duyurulmasının ardından ise seçim çalışmalarına başladı. Kurum seçim çalışmalarına henüz yeni başladığı sıralarda ise, İmamoğlu'nun meşhur sloganını söyledi.

Murat Kurum o anlarda, "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" dedi.

Murat Kurum o anlarda, "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" dedi.

Ekrem İmamoğlu, bir önceki yerel seçimlerde, 'Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz!' demişti.

İşte o anlar: 👇

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