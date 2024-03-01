Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta gündem biraz sıkıcıydı ama mizah her zamanki gibi renkliydi. Bakalım son yedi günün öne çıkan tweetleri, X'in etkileşime doyanları kimler?
İyi eğlenceler 👋
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Bakış açısı...
Dilber dinin imanın yok mu?
Çok doğru.
Biraz da matematik
Cari açığa katkı.
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Sorulmayanı sormuş.
Çok Ankaraesque bir eser.
Aşiret kasa olsun.
Çok iyi el.
Rektörlük binası gibi.
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🤔
Kim daha yorgun?
He Ankara.
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