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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.03.2024 - 17:56

Geçtiğimiz hafta gündem biraz sıkıcıydı ama mizah her zamanki gibi renkliydi. Bakalım son yedi günün öne çıkan tweetleri, X'in etkileşime doyanları kimler?

İyi eğlenceler 👋

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Bakış açısı...

Bakış açısı...
twitter.com

Dilber dinin imanın yok mu?

Dilber dinin imanın yok mu?
twitter.com

Çok doğru.

Çok doğru.
twitter.com

Biraz da matematik

Biraz da matematik
twitter.com

Cari açığa katkı.

Cari açığa katkı.
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Sorulmayanı sormuş.

Sorulmayanı sormuş.
twitter.com

Çok Ankaraesque bir eser.

Çok Ankaraesque bir eser.
twitter.com

Aşiret kasa olsun.

Aşiret kasa olsun.
twitter.com

Çok iyi el.

Çok iyi el.
twitter.com

Rektörlük binası gibi.

Rektörlük binası gibi.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Kim daha yorgun?

Kim daha yorgun?
twitter.com

He Ankara.

He Ankara.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Haftaya görüşmek üzere 👋

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