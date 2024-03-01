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Mart Ayının Gelişinden Pek Umudu Olmadığını Viral Kesitlerle Anlatarak Güldüren Pesimistler

Mart Ayının Gelişinden Pek Umudu Olmadığını Viral Kesitlerle Anlatarak Güldüren Pesimistler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.03.2024 - 15:07

Etkisi var mıdır yok mudur bilemeyiz ama her yeni yıl, her yeni ay hatta her yeni gün yeni bir başlangıç olarak kabul edilir ve yeni gelen bu zaman diliminden bize iyilikler getirmesi temenni edilir. Ancak bir de karamsar komikler var ki onlar ağlanacak hallerine gülerken güldürenler. Biz de onların gıcır gıcır, dumanı üstünde 2024 Mart ayına tepkilerine göz attık.

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Paylaşım oldukça iyi niyetliydi.

Paylaşım oldukça iyi niyetliydi.
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Ancak mizahşörlerin pek bir umudu yok gibi.

Bu tip kesitlerin modası geçmiyor.

Sen de karşılık ver.

Sonu sürpriz...

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Şubat nasıl hasar bıraktıysa...

Marta girmek zor oluyor.

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