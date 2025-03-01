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Saçlarını Kazıtarak Görenlere Ufak Çaplı Bir Şok Yaşatan Mabel Matiz Bu Sefer de Peruk mu Taktı?

Saçlarını Kazıtarak Görenlere Ufak Çaplı Bir Şok Yaşatan Mabel Matiz Bu Sefer de Peruk mu Taktı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.03.2025 - 10:45

Mabel Matiz, Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden biri olarak, hem müziğiyle hem de sahne duruşuyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Son dönemde müzik kariyerine dair heyecan verici gelişmelerle adından söz ettiren Matiz, peş peşe gelen şarkılarla müzikseverleri büyülemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Yusuf'u Kaybettim şarkısını sevenlerle paylaşan Matiz'in imajını yeniden değiştirdiği düşünüldü. Geçen hafta kazıttığı saçlarıyla konuştuğumuz Mabel Matiz'in peruk takmış olabileceği akıllara geldi!

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Müzik sektörüne giriş yaptığı andan itibaren, sesi, tarzı ve klipleriyle dikkat çeken Mabel Matiz sempatik tavırlarıyla beğeni toplamayı sürdürüyor.

Müzik sektörüne giriş yaptığı andan itibaren, sesi, tarzı ve klipleriyle dikkat çeken Mabel Matiz sempatik tavırlarıyla beğeni toplamayı sürdürüyor.

Ünlü şarkıcı zaman zaman sıra dışı bulunan tarzı, eşsiz sesi ve klipleri derken magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden biri.

Sosyal medyanın gündemine zaman zaman açıklamaları, arşivden çıkan fotoğrafları fakat en çok da unutulmaz sahneleriyle düşüyor kendisi.

Sosyal medyanın gündemine zaman zaman açıklamaları, arşivden çıkan fotoğrafları fakat en çok da unutulmaz sahneleriyle düşüyor kendisi.

Birçok ünlüyle yakın olduğunu bildiğimiz Mabel Matiz sıcak tavırları ve güler yüzüyle pozitiflik saçarken aynı zamanda sesiyle kalbimize dokunmayı sürüdüren sanatçılarımızdan.

Fakat şarkılarıyla listelerin başında görmeye alıştığımız Mabel Matiz'i sık sık dillere düşüren bir unsur var, o da imajı!

Fakat şarkılarıyla listelerin başında görmeye alıştığımız Mabel Matiz'i sık sık dillere düşüren bir unsur var, o da imajı!

Her yeni klibi, fotoğraf çekimi ve şarkısıyla resmen bambaşka kişilikere bürünen, tarzını baştan yaratmakla kalmayıp saçlarına da el atan Mabel Matiz sık sık gündeme düşüyor.

Son olarak yine yeni imajıyla görenlere ufak çaplı bir şok yaşatan Mabel Matiz'i üçe vurdurduğu saçlarıyla görmüş ve tanımakta zorlanmıştık.

Son olarak yine yeni imajıyla görenlere ufak çaplı bir şok yaşatan Mabel Matiz'i üçe vurdurduğu saçlarıyla görmüş ve tanımakta zorlanmıştık.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Saçlarını kazıttığı halleriyle gördüğümüz Mabel Matiz şimdi de peruk olduğu tahmin edilen saçlarıyla manşetlere yerleşti!

Saçlarını kazıttığı halleriyle gördüğümüz Mabel Matiz şimdi de peruk olduğu tahmin edilen saçlarıyla manşetlere yerleşti!

Geçtiğimiz gün Yusuf'u Kaybettim şarkısını sevenlerle paylaşan Mabel Matiz'in son paylaşımlarındaki gür ve simsiyah saçlar dikkatlerden kaçmadı!

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Merak edenler için şarkının bir kesitini de şöyle bırakmış olalım 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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