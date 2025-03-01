Saçlarını Kazıtarak Görenlere Ufak Çaplı Bir Şok Yaşatan Mabel Matiz Bu Sefer de Peruk mu Taktı?
Saçlarını Kazıtarak Görenlere Ufak Çaplı Bir Şok Yaşatan Mabel Matiz Bu Sefer de Peruk mu Taktı?
Mabel Matiz, Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden biri olarak, hem müziğiyle hem de sahne duruşuyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Son dönemde müzik kariyerine dair heyecan verici gelişmelerle adından söz ettiren Matiz, peş peşe gelen şarkılarla müzikseverleri büyülemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Yusuf'u Kaybettim şarkısını sevenlerle paylaşan Matiz'in imajını yeniden değiştirdiği düşünüldü. Geçen hafta kazıttığı saçlarıyla konuştuğumuz Mabel Matiz'in peruk takmış olabileceği akıllara geldi!
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Müzik sektörüne giriş yaptığı andan itibaren, sesi, tarzı ve klipleriyle dikkat çeken Mabel Matiz sempatik tavırlarıyla beğeni toplamayı sürdürüyor.
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Sosyal medyanın gündemine zaman zaman açıklamaları, arşivden çıkan fotoğrafları fakat en çok da unutulmaz sahneleriyle düşüyor kendisi.
Fakat şarkılarıyla listelerin başında görmeye alıştığımız Mabel Matiz'i sık sık dillere düşüren bir unsur var, o da imajı!
Son olarak yine yeni imajıyla görenlere ufak çaplı bir şok yaşatan Mabel Matiz'i üçe vurdurduğu saçlarıyla görmüş ve tanımakta zorlanmıştık.
Saçlarını kazıttığı halleriyle gördüğümüz Mabel Matiz şimdi de peruk olduğu tahmin edilen saçlarıyla manşetlere yerleşti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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