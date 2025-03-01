Çiçek Satan Çocuğu Fotoğraflayınca Tebessüm Ettiren Anlara Vesile Oldu

Sokak fotoğrafçılığı sosyal medyanın da etkisiyle epey arttı. Fotoğrafçılar, sokakta yakaladıkları kareleri paylaşmakla birlikte, video hallerini de paylaşıyorlar. Şimdiyse Kağan Göçmen adlı fotoğrafçının bir paylaşımıyla karşınızdayız. Kendisi, küçücük yaşında çiçek satan bir çocuğun fotoğraflarını çekmişti.
Gelin detaylara geçelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğraflar çekildiği esnada, küçük çocuk “Kağıt olarak çıkıyor mu?” diye sormuştu. Yani fotoğrafları baskı olarak istemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafını alan çocuk öylesine mutlu olmuştu ki, neşesini gözlerinden okuyabiliyorduk.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın