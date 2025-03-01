onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çiçek Satan Çocuğu Fotoğraflayınca Tebessüm Ettiren Anlara Vesile Oldu

Çiçek Satan Çocuğu Fotoğraflayınca Tebessüm Ettiren Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 10:35 Son Güncelleme: 01.03.2025 - 10:42

İçerik Devam Ediyor

Sokak fotoğrafçılığı sosyal medyanın da etkisiyle epey arttı. Fotoğrafçılar, sokakta yakaladıkları kareleri paylaşmakla birlikte, video hallerini de paylaşıyorlar. Şimdiyse Kağan Göçmen adlı fotoğrafçının bir paylaşımıyla karşınızdayız. Kendisi, küçücük yaşında çiçek satan bir çocuğun fotoğraflarını çekmişti.

Gelin detaylara geçelim. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğraflar çekildiği esnada, küçük çocuk “Kağıt olarak çıkıyor mu?” diye sormuştu. Yani fotoğrafları baskı olarak istemişti.

Fotoğraflar çekildiği esnada, küçük çocuk “Kağıt olarak çıkıyor mu?” diye sormuştu. Yani fotoğrafları baskı olarak istemişti.

Neyse ki şanslı günündeydi, fotoğraf makinesi baskı yapabilenlerdendi.

Fotoğrafını alan çocuk öylesine mutlu olmuştu ki, neşesini gözlerinden okuyabiliyorduk.

Fotoğrafını alan çocuk öylesine mutlu olmuştu ki, neşesini gözlerinden okuyabiliyorduk.

Fotoğrafçıya da teşekkür etmek için çiçek veren çocuk o anlarıyla içimizi ısıttı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın