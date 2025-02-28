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Oyuncak Yılanla Pazarcı Teyzelere Panik Dolu Anlar Yaşattı

Oyuncak Yılanla Pazarcı Teyzelere Panik Dolu Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.02.2025 - 14:18

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@mr.ruperta adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç, anne ve babasına yaptığı şaka videolarının ardından takipçi kitlesini artırınca bir de pazarcı teyzeleri şakaladığı anları paylaştı. Şakanın başrolü oyuncak yılandı. Elinde oyuncak yılanı tutan genç tek tek tezgahları gezdi. Ardından ise yılanı için yiyecek istedi. Genç söylemeden kimse yılanı fark etmemişti. Fark edinceyse panik dolu anlar yaşandı. Gelin detaylara geçelim.

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Yılanı gören teyzeler oyuncak olup olmadığını ayırt edene kadar ilk görüşte çoktan panik oluyorlardı.

Yılanı gören teyzeler oyuncak olup olmadığını ayırt edene kadar ilk görüşte çoktan panik oluyorlardı.

Sevilesi hayvanlar arasında pek de yer almayan yılandan kim korkmaz ki zaten?

Pazarda gören herkes de doğal olarak korkmuş, çığlıklar atmıştı.

Pazarda gören herkes de doğal olarak korkmuş, çığlıklar atmıştı.

Aynı şaka size yapılsa tepkiniz nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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