Oyuncak Yılanla Pazarcı Teyzelere Panik Dolu Anlar Yaşattı

@mr.ruperta adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç, anne ve babasına yaptığı şaka videolarının ardından takipçi kitlesini artırınca bir de pazarcı teyzeleri şakaladığı anları paylaştı. Şakanın başrolü oyuncak yılandı. Elinde oyuncak yılanı tutan genç tek tek tezgahları gezdi. Ardından ise yılanı için yiyecek istedi. Genç söylemeden kimse yılanı fark etmemişti. Fark edinceyse panik dolu anlar yaşandı. Gelin detaylara geçelim.