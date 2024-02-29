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İlk Buluşmada Burger Gömenlerden 29 Şubat'ta Doğan Nejat İşler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İlk Buluşmada Burger Gömenlerden 29 Şubat'ta Doğan Nejat İşler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.02.2024 - 19:23

Bakalım Şubat ayının son Perşembe gününde mizahın lokomotifi Twitter'da neler dönmüş, kimler paylaşımlarıyla ön plana çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Ramazan da yaklaştı.

Ramazan da yaklaştı.
twitter.com

Mümkün.

Mümkün.
twitter.com

Aman sağlığınızdan olmayın.

Aman sağlığınızdan olmayın.
twitter.com

Kriter önemli.

Kriter önemli.
twitter.com
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Çoğumuzdan akıllı.

Çoğumuzdan akıllı.
twitter.com

Ah be...

Ah be...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kim daha yorgun?

Kim daha yorgun?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Çok ayıp etmişlerdi.

Çok ayıp etmişlerdi.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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