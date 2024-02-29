İlk Buluşmada Burger Gömenlerden 29 Şubat'ta Doğan Nejat İşler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İlk Buluşmada Burger Gömenlerden 29 Şubat'ta Doğan Nejat İşler'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Şubat ayının son Perşembe gününde mizahın lokomotifi Twitter'da neler dönmüş, kimler paylaşımlarıyla ön plana çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Ramazan da yaklaştı.
Mümkün.
Aman sağlığınızdan olmayın.
Kriter önemli.
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Çoğumuzdan akıllı.
Ah be...
👇
Kim daha yorgun?
👇
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Çok ayıp etmişlerdi.
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