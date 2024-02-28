Bahar'ın Kocası Deccal Timur'dan Sibel Can'a Dönüşen Selena Gomez'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bahar'ın Kocası Deccal Timur'dan Sibel Can'a Dönüşen Selena Gomez'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Şubat'ı bitirmeye hazırlandığımız Çarşamba'nın öne çıkan paylaşımları kimden gelmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Atara atar mottosuyla doğmuş.
Çok zayıflar çok...
Cidden nasıl oluyordu?
Doğru mu?
Çok da iyi oldu!
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Yeni nefret öğemiz bulundu 🎯
Her kanalda başka bir mevzu...
Ne oldu sana Selena?
Allah sabrını veriyor.
Aşiret kasa!
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