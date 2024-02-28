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Bahar'ın Kocası Deccal Timur'dan Sibel Can'a Dönüşen Selena Gomez'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bahar'ın Kocası Deccal Timur'dan Sibel Can'a Dönüşen Selena Gomez'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.02.2024 - 20:15

Bakalım Şubat'ı bitirmeye hazırlandığımız Çarşamba'nın öne çıkan paylaşımları kimden gelmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Atara atar mottosuyla doğmuş.

Atara atar mottosuyla doğmuş.
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Çok zayıflar çok...

Çok zayıflar çok...
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Cidden nasıl oluyordu?

Cidden nasıl oluyordu?
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Doğru mu?

Doğru mu?
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Çok da iyi oldu!

Çok da iyi oldu!
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Yeni nefret öğemiz bulundu 🎯

Yeni nefret öğemiz bulundu 🎯
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Her kanalda başka bir mevzu...

Her kanalda başka bir mevzu...
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Ne oldu sana Selena?

Ne oldu sana Selena?
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Allah sabrını veriyor.

Allah sabrını veriyor.
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Aşiret kasa!

Aşiret kasa!
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Telefonda kimin aradığına bakın!

Bu içerikler de tam senlik 👍

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