Ramazan'ın Habercisi Nihat Hatipoğlu'na Sorulmuş En Absürt Sorular
Ramazan'ın Habercisi Nihat Hatipoğlu'na Sorulmuş En Absürt Sorular
Ramazan'ın gelişinin habercisi Nihat Hatipoğlu, yıllardır iftar ve sahur programlarıyla evlerimize konuk oluyor. Artık klasikleşen program bu Ramazan'da da ekranlarda yer almaya hazırlanırken Nihat Hatipoğlu'na geçmiş yıllarda sorulmuş en absürt soruları sizler için derledik.
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarıyla Ramazan ayında evlerimize konuk oluyor.
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İzleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı program büyük rağbet görürken geçtiğimiz yıllarda Hatipoğlu'na sorulan en absürt soruları sizler için derledik.
O zaman başlayalım!
Yaptırmadan önce sorsaydınız keşke...
Gerçekten unutulmaz bir soru!
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Biraz günah sanki...
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Çocuğun adı Beşiktaş mı olmuş oldu?
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Şimdiden bunun düşünülmesi biraz düşündürttü...
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Nasıl yıkanacaktık?
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Bakalım Nihat Hatipoğlu'na bu sene nasıl sorular sorulacak? Şimdiden meraklandık!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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