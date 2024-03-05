Fatih Altaylı YouTube Yayınında Ses Getirecek Yerel Seçim Tahminlerinde Bulundu

Şunu söylemekte fayda var İstanbul hep dediğim gibi çok bıçak sırtı Yani hala İmamoğlu önde görülüyor hakikaten önde mi değil mi onu da bilmiyorum. Çünkü aradaki farklar o kadar küçük ki hepsi hep dediğim gibi standart sapma içerisinde. Anketlerin büyük bölümünde İmamoğlu önde görünüyor. Ancak bu fark birkaç puan civarında.