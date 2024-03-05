Fatih Altaylı YouTube Yayınında Ses Getirecek Yerel Seçim Tahminlerinde Bulundu
Fatih Altaylı YouTube Yayınında Ses Getirecek Yerel Seçim Tahminlerinde Bulundu
Fatih Altaylı günlük olarak ülke gündemini değerlendirdiği YouTube programında 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili önüne düşen anketleri göz önüne alarak çarpıcı tahminlerde bulundu. Altaylı'nın belirttiğine göre büyükşehirlerde kafa kafaya bir yarış var. Ancak parti değiştirecek il sayısı da oldukça fazla.
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"Murat Kurum bir rüzgar estiremedi."
Ankara için de Mansur Yavaş'ın önde olduğunu belirten Altaylı farkın 2 ila 4.5-5 arasında değiştiğini söyledi.
Eyüpsultan, Üsküdar gibi Ak Parti ile özdeşleşmiş ilçelerin CHP'ye göz kırpar hale geldi.
İzmir'i CHP'nin alacağını belirten Altaylı ancak bir oy kaybı yaşayacağını da ekledi.
Antalya'da ise yartışı Ak Parti adayı Hakan Tütüncü önde götürüyor.
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Adana'da mevcut başkan Zeydan Karalar önde görünüyor. Gaziantep'te Ak Parti açık ara önde. Mersin'de ise yönetim MHP adayı Serdar Soydan'a geçebilir.
İyi Parti ve CHP'nin arası bozulmasa Bursa ve Balıkesir'de yönetimin muhalafete geçmesinin olası olduğunu savunan Altaylı, Bursa'da hala bir ihtimal olduğunu ama CHP açısından Balıkesir'in zor olduğunu ekledi.
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