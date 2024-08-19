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Hangi Kafayla Tasarlandığı Şüpheli Çakmaklarını Paylaşan Kişiler

Hangi Kafayla Tasarlandığı Şüpheli Çakmaklarını Paylaşan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.08.2024 - 17:35

Çakmaklar da ilginç şekilleri ve baskı çeşitleriyle son zamanlarda koleksiyonerlerin gözdesi objelerden biri haline geldi. Ancak yurdum baskıcısı çakmak tasarlarken de sınırları zorlayabiliyor. Biz de Twitter'da çakma paylaşma akımının en nadide parçalarını derledik.

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Akım Beşiktaş çakmağıyla başlasa da en çok tutan çakmak bu oldu.

Akım Beşiktaş çakmağıyla başlasa da en çok tutan çakmak bu oldu.
twitter.com

Ardından gerisi geldi.

Ardından gerisi geldi.
twitter.com

Film serisi gibi çakmak serisinin de yeni üyeleri geldi.

Film serisi gibi çakmak serisinin de yeni üyeleri geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Eski logoyu özleyenler için...

Eski logoyu özleyenler için...
twitter.com
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Tülay?

Tülay?
twitter.com

Maraz Ali mi o?

Maraz Ali mi o?
twitter.com

Biraz da çift ürünleri...

Biraz da çift ürünleri...
twitter.com

En uç nokta bu olmuş.

En uç nokta bu olmuş.
twitter.com

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