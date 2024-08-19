Hangi Kafayla Tasarlandığı Şüpheli Çakmaklarını Paylaşan Kişiler

Çakmaklar da ilginç şekilleri ve baskı çeşitleriyle son zamanlarda koleksiyonerlerin gözdesi objelerden biri haline geldi. Ancak yurdum baskıcısı çakmak tasarlarken de sınırları zorlayabiliyor. Biz de Twitter'da çakma paylaşma akımının en nadide parçalarını derledik.