Hangi Kafayla Tasarlandığı Şüpheli Çakmaklarını Paylaşan Kişiler
Hangi Kafayla Tasarlandığı Şüpheli Çakmaklarını Paylaşan Kişiler
Çakmaklar da ilginç şekilleri ve baskı çeşitleriyle son zamanlarda koleksiyonerlerin gözdesi objelerden biri haline geldi. Ancak yurdum baskıcısı çakmak tasarlarken de sınırları zorlayabiliyor. Biz de Twitter'da çakma paylaşma akımının en nadide parçalarını derledik.
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Akım Beşiktaş çakmağıyla başlasa da en çok tutan çakmak bu oldu.
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Ardından gerisi geldi.
Film serisi gibi çakmak serisinin de yeni üyeleri geldi.
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Eski logoyu özleyenler için...
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Tülay?
Maraz Ali mi o?
Biraz da çift ürünleri...
En uç nokta bu olmuş.
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