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Zamanın ve Mekanın Büküldüğü Mimari Şaheser Perpa Anılarını Anlatan Kişiler

Zamanın ve Mekanın Büküldüğü Mimari Şaheser Perpa Anılarını Anlatan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.08.2024 - 16:48

İstanbul denince akla Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi sembolik yapılar gelse de İstanbul'da yaşayanların en çok anı biriktirdiği mekan Şişli'de bulunan dev ticaret merkezi Perpa'dır. Devasa yapısı ve halen daha gizemini koruyan mimarisiyle en tutarlı navigasyonların bile saçmaladığı Perpa hakkında iki çift lafı olanları derledik.

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Poğaça önemli.

Poğaça önemli.
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Mimarlar araştırsın.

Mimarlar araştırsın.
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Böyle bir hataya düşmeyin!

Böyle bir hataya düşmeyin!
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Boyut değiştirebilirsiniz.

Boyut değiştirebilirsiniz.
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Çok iyi tanım...

Çok iyi tanım...
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Labirentler işine baksın.

Labirentler işine baksın.
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Dikkatli ol!

Dikkatli ol!
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Sizin Perpa anınız var mı?

Sizin Perpa anınız var mı?
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black.black

Aşırı merak ediyorum burayı ya. Gezilmesi gereken yerler listesine almalı mıyım? 😁

Seçil

Hani karabasan çöker de uyanamazsın ya, ya da kabusun ortasında olduğunu bilir de uyanamazsın aynen öyle

garibann

aga buranın önünde otopark var arabayı bırakıyorum malzeme 4 5 kg var yürü yürü çık çık servise geliyorum 20 dk falan sürüyor...bu böyle 5 6 kere oldu...ele... Devamını Gör

asgardian

Hemen her kucuk capli muhendislik firmasi gibi ben de hayatimin bir kac yilini Perpa'da gecirdim. Yukaridaki fotografta gordugunuz kapidan girer, ayni katta ... Devamını Gör