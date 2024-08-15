Zamanın ve Mekanın Büküldüğü Mimari Şaheser Perpa Anılarını Anlatan Kişiler

İstanbul denince akla Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi sembolik yapılar gelse de İstanbul'da yaşayanların en çok anı biriktirdiği mekan Şişli'de bulunan dev ticaret merkezi Perpa'dır. Devasa yapısı ve halen daha gizemini koruyan mimarisiyle en tutarlı navigasyonların bile saçmaladığı Perpa hakkında iki çift lafı olanları derledik.