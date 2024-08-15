Zamanın ve Mekanın Büküldüğü Mimari Şaheser Perpa Anılarını Anlatan Kişiler
Zamanın ve Mekanın Büküldüğü Mimari Şaheser Perpa Anılarını Anlatan Kişiler
İstanbul denince akla Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi sembolik yapılar gelse de İstanbul'da yaşayanların en çok anı biriktirdiği mekan Şişli'de bulunan dev ticaret merkezi Perpa'dır. Devasa yapısı ve halen daha gizemini koruyan mimarisiyle en tutarlı navigasyonların bile saçmaladığı Perpa hakkında iki çift lafı olanları derledik.
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Poğaça önemli.
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Mimarlar araştırsın.
Böyle bir hataya düşmeyin!
Boyut değiştirebilirsiniz.
Çok iyi tanım...
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Labirentler işine baksın.
Dikkatli ol!
Sizin Perpa anınız var mı?
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Aşırı merak ediyorum burayı ya. Gezilmesi gereken yerler listesine almalı mıyım? 😁
Hani karabasan çöker de uyanamazsın ya, ya da kabusun ortasında olduğunu bilir de uyanamazsın aynen öyle
aga buranın önünde otopark var arabayı bırakıyorum malzeme 4 5 kg var yürü yürü çık çık servise geliyorum 20 dk falan sürüyor...bu böyle 5 6 kere oldu...ele... Devamını Gör
Hemen her kucuk capli muhendislik firmasi gibi ben de hayatimin bir kac yilini Perpa'da gecirdim. Yukaridaki fotografta gordugunuz kapidan girer, ayni katta ... Devamını Gör