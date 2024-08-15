Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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İnternet yasakları üzerine...
İstemişken en iyisi olsun.
Gurme bir bilgi
Büyük gibi sanki?
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Türkçe klavye kullanalım.
Bu değil miymiş?
👇
Ah be...
Değerli bir anı!
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İlla biri çıkar.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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