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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.08.2024 - 14:27

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İnternet yasakları üzerine...

İnternet yasakları üzerine...
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İstemişken en iyisi olsun.

İstemişken en iyisi olsun.
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Gurme bir bilgi

Gurme bir bilgi
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Büyük gibi sanki?

Büyük gibi sanki?
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Türkçe klavye kullanalım.

Türkçe klavye kullanalım.
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Bu değil miymiş?

Bu değil miymiş?
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Ah be...

Ah be...
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Değerli bir anı!

Değerli bir anı!
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İlla biri çıkar.

İlla biri çıkar.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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