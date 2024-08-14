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2006'lıların Üniversite Kazanmasından Dönercileri Protesto Eden Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

2006'lıların Üniversite Kazanmasından Dönercileri Protesto Eden Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.08.2024 - 19:19

Bakalım Çarşamba günü mizahın lokomotifi Twitter'da hangi paylaşımlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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B12 şart!

B12 şart!
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Yazık olmuş...

Yazık olmuş...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Paralel park

Paralel park
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

H eksik.

H eksik.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Şöyle bir his...

Şöyle bir his...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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