2006'lıların Üniversite Kazanmasından Dönercileri Protesto Eden Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
2006'lıların Üniversite Kazanmasından Dönercileri Protesto Eden Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü mizahın lokomotifi Twitter'da hangi paylaşımlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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B12 şart!
Yazık olmuş...
👇
Paralel park
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H eksik.
👇
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Şöyle bir his...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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