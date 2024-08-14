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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.08.2024 - 13:06

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Biraz sabret.

Biraz sabret.
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Antalya'nın üstü.

Antalya'nın üstü.
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Malum kişi derken?

Malum kişi derken?
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Oldukça net!

Oldukça net!
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Böyle bir dönem yaşadık.

Böyle bir dönem yaşadık.
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Fazla TikTok izlenmiş.

Fazla TikTok izlenmiş.
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Fazla ciddiyiz?

Fazla ciddiyiz?
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👇

👇
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Anlık hevesle girilen işler...

Anlık hevesle girilen işler...
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
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