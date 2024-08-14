Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Başlayalım!
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Biraz sabret.
Antalya'nın üstü.
Malum kişi derken?
Oldukça net!
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Böyle bir dönem yaşadık.
Fazla TikTok izlenmiş.
Fazla ciddiyiz?
👇
Anlık hevesle girilen işler...
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Tekrar görüşmek üzere 👋
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