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Cuk Oturan Benzetmelerden Metroda Unutulan Değneğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cuk Oturan Benzetmelerden Metroda Unutulan Değneğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.08.2024 - 19:24

Bakalım Salı timeline'ını kimler şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Küçükken sarışın olmayan var mı?

Küçükken sarışın olmayan var mı?
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Cidden ya...

Cidden ya...
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Ali Yerlikaya'ya mention atın.

Ali Yerlikaya'ya mention atın.
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👇

👇
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Onu da unutmazsın.

Onu da unutmazsın.
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Günün pastası

Günün pastası
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Kral biraz aceleci...

Kral biraz aceleci...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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