Cuk Oturan Benzetmelerden Metroda Unutulan Değneğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Cuk Oturan Benzetmelerden Metroda Unutulan Değneğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı timeline'ını kimler şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Küçükken sarışın olmayan var mı?
Cidden ya...
Ali Yerlikaya'ya mention atın.
👇
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Onu da unutmazsın.
Günün pastası
Kral biraz aceleci...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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