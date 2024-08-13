Depremzede Diye Aldığı Kişilerin Evini Geneleve Çevirdiği Adamın Acayip Hikayesi

İnsanoğlu olarak kimi zaman vicdanımızın kurbanı olabiliyoruz. Zora düşen insanlara yardım etmek elbette insanlık görevimiz ama yardım edilen kişiler bu durumu suistimal edince insan kendini kötü hissedebiliyor. Borzy isimli Twitter kullanıcısı da vicdanı yüzünden tufaya düşenlerden.