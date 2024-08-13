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Depremzede Diye Aldığı Kişilerin Evini Geneleve Çevirdiği Adamın Acayip Hikayesi

Depremzede Diye Aldığı Kişilerin Evini Geneleve Çevirdiği Adamın Acayip Hikayesi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.08.2024 - 18:43

İnsanoğlu olarak kimi zaman vicdanımızın kurbanı olabiliyoruz. Zora düşen insanlara yardım etmek elbette insanlık görevimiz ama yardım edilen kişiler bu durumu suistimal edince insan kendini kötü hissedebiliyor. Borzy isimli Twitter kullanıcısı da vicdanı yüzünden tufaya düşenlerden.

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Kahramanımız yardıma koşuyor.

Kahramanımız yardıma koşuyor.

Çalışıyor, çabalıyor...

Çalışıyor, çabalıyor...

"Tabii kalabilir..."

"Tabii kalabilir..."

Detaylar şöyle 👇

Detaylar şöyle 👇

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Tuhaf bir ortam!

Tuhaf bir ortam!

İşler daha da tuhaf bir hale geliyor.

İşler daha da tuhaf bir hale geliyor.

Garip şeyler dönüyor...

Garip şeyler dönüyor...

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Çelişkili davranışlar...

Çelişkili davranışlar...
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Yeni karakter açıldı.

Yeni karakter açıldı.

Evde üç kişiler...

Evde üç kişiler...

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Gördüklerine inanamadı...

Gördüklerine inanamadı...

Ve son...

Ve son...
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