Depremzede Diye Aldığı Kişilerin Evini Geneleve Çevirdiği Adamın Acayip Hikayesi
Depremzede Diye Aldığı Kişilerin Evini Geneleve Çevirdiği Adamın Acayip Hikayesi
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Kahramanımız yardıma koşuyor.
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Çalışıyor, çabalıyor...
"Tabii kalabilir..."
Detaylar şöyle 👇
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Tuhaf bir ortam!
İşler daha da tuhaf bir hale geliyor.
Garip şeyler dönüyor...
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Çelişkili davranışlar...
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Yeni karakter açıldı.
Evde üç kişiler...
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Gördüklerine inanamadı...
Ve son...
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