Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaşamayı Bilmeyenlerin Nedeni Aileden Gelen Alışkanlıklar mı?

Yaşamayı Bilmeyenlerin Nedeni Aileden Gelen Alışkanlıklar mı?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.08.2024 - 17:36

Her ne kadar belli bir yaştan sonra kendimizi birey olarak hissetsek de alışkanlıklarımız ve yetiştiğimiz ortam bizimle beraber geliyor. Bu Twitter kullanıcısı da hayattan keyif alamamasının nedenini ailesine bağladı ve yüzlerce kişinin aynı sorunu olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇
twitter.com

Ve ekledi...

Ve ekledi...
twitter.com

Ancak yalnız değildi.

Ancak yalnız değildi.
twitter.com

Paylaşımın altı seansa döndü.

Paylaşımın altı seansa döndü.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın