Yaşamayı Bilmeyenlerin Nedeni Aileden Gelen Alışkanlıklar mı?
Yaşamayı Bilmeyenlerin Nedeni Aileden Gelen Alışkanlıklar mı?
Her ne kadar belli bir yaştan sonra kendimizi birey olarak hissetsek de alışkanlıklarımız ve yetiştiğimiz ortam bizimle beraber geliyor. Bu Twitter kullanıcısı da hayattan keyif alamamasının nedenini ailesine bağladı ve yüzlerce kişinin aynı sorunu olduğu ortaya çıktı.
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Ve ekledi...
Ancak yalnız değildi.
Paylaşımın altı seansa döndü.
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