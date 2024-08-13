Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Her gün bir şeye şaşırıyorsunuz ve artık 'şaşıracak bir şey kalmadı' mı diyorsunuz? O zaman geçmiş olsun, çünkü daha bunları görmediniz.
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1. Kuduryoruz şu an hep beraber!
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2. İyi halt ettiniz!
3. Ohhh çok şükür ya!
4. Neresiyse söyleyin de gitmeyelim.
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5. Ayaklarınızı atmayı şuraya diyoruz ya!
6. Şu gerçekten 10 yıl giyilir mi beyler?
7. Tuvaletteyken canlı yayına katılan TikTokçu kız... İyileşirsin umarız 🙏
8. Allah gerçekten akıl fikir versin!
9. Mumbarı, şırdanı hiçbirini temizlemeden buzluğa atmış, yeni çıkarıyor. Ay ben fena oldum galiba!
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10. Bu olayın başından sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini aşırı merak ediyorum.
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