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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.08.2024 - 12:45

Her gün bir şeye şaşırıyorsunuz ve artık 'şaşıracak bir şey kalmadı' mı diyorsunuz? O zaman geçmiş olsun, çünkü daha bunları görmediniz.

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1. Kuduryoruz şu an hep beraber!

1. Kuduryoruz şu an hep beraber!

2. İyi halt ettiniz!

2. İyi halt ettiniz!

3. Ohhh çok şükür ya!

3. Ohhh çok şükür ya!

4. Neresiyse söyleyin de gitmeyelim.

4. Neresiyse söyleyin de gitmeyelim.
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5. Ayaklarınızı atmayı şuraya diyoruz ya!

5. Ayaklarınızı atmayı şuraya diyoruz ya!

6. Şu gerçekten 10 yıl giyilir mi beyler?

6. Şu gerçekten 10 yıl giyilir mi beyler?

7. Tuvaletteyken canlı yayına katılan TikTokçu kız... İyileşirsin umarız 🙏

7. Tuvaletteyken canlı yayına katılan TikTokçu kız... İyileşirsin umarız 🙏

8. Allah gerçekten akıl fikir versin!

8. Allah gerçekten akıl fikir versin!

9. Mumbarı, şırdanı hiçbirini temizlemeden buzluğa atmış, yeni çıkarıyor. Ay ben fena oldum galiba!

9. Mumbarı, şırdanı hiçbirini temizlemeden buzluğa atmış, yeni çıkarıyor. Ay ben fena oldum galiba!
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10. Bu olayın başından sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini aşırı merak ediyorum.

10. Bu olayın başından sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini aşırı merak ediyorum.
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