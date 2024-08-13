Kemal Sunal'a Aşırı Benzeyen Yabancı Şarkıcı Goygoycuların Alay Konusu Oldu

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'a çok benzetilen olur. Ama daha önce bunun gibisini görmediğinize eminiz. X/Twitter'da @iggy34 adlı bir kullanıcı, bir ajanstan aldığı yabancı sanatçının görselini 'Sakar Şakir Netflix reboot' notuyla paylaştı. Görseli gören kullanıcılar mizahını yapmaktan geri durmadı.