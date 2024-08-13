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Kemal Sunal'a Aşırı Benzeyen Yabancı Şarkıcı Goygoycuların Alay Konusu Oldu

Kemal Sunal'a Aşırı Benzeyen Yabancı Şarkıcı Goygoycuların Alay Konusu Oldu

Twitter Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:38

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'a çok benzetilen olur. Ama daha önce bunun gibisini görmediğinize eminiz. X/Twitter'da @iggy34 adlı bir kullanıcı, bir ajanstan aldığı yabancı sanatçının görselini 'Sakar Şakir Netflix reboot' notuyla paylaştı. Görseli gören kullanıcılar mizahını yapmaktan geri durmadı.

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Son yıllarda televizyon ve sinema dünyasında en çok karşılaştığımız yapımlardan biri de hiç kuşkusuz 'reboot' projeler. 'Reboot', kısaca var olan bir kurgusal evrenin hikayesinin ve karakterlerinin yenilenmesi anlamına geliyor.

Tabii o çok sevdiğimiz sinema ya da dizi evrenleri değiştirilince ortaya çok bambaşka karakterler ve senaryolar ortaya çıkıyor. Çoğu zaman da dalga konusu oluyor.

Tabii o çok sevdiğimiz sinema ya da dizi evrenleri değiştirilince ortaya çok bambaşka karakterler ve senaryolar ortaya çıkıyor. Çoğu zaman da dalga konusu oluyor.

İşte yine dalga konusu olan bir görselle karşınızdayız. X/Twitter'da @iggy34 adlı bir kullanıcı, 40 yaş üstü influencerlar için hizmet veren bir ajanstan aldığı görseli "Sakar Şakir Netflix reboot" notuyla paylaştı.

İşte yine dalga konusu olan bir görselle karşınızdayız. X/Twitter'da @iggy34 adlı bir kullanıcı, 40 yaş üstü influencerlar için hizmet veren bir ajanstan aldığı görseli "Sakar Şakir Netflix reboot" notuyla paylaştı.
twitter.com

58 yaşındaki Eric Benét adındaki sanatçının Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımı gören X kullanıcıları bu görsele birbirinden komik tepkiler verdi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

58 yaşındaki Eric Benét adındaki sanatçının Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımı gören X kullanıcıları bu görsele birbirinden komik tepkiler verdi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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Siz Eric Benét'in Kemal Sunal'a benzerliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz Eric Benét'in Kemal Sunal'a benzerliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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