Oturun Film İzleyin! Alman Polisi Bıçağını Getirene 1 Yıllık Netflix Aboneliği Verilmesini Önerdi
Oturun Film İzleyin! Alman Polisi Bıçağını Getirene 1 Yıllık Netflix Aboneliği Verilmesini Önerdi
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Alman polisi, ülkede artan suç oranlarının engellenmesi için geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir öneride bulundu. Alman Polis Sendikası (Gewerkschaft der Polizei) Başkanı Jochen Kopelke, yasaklı ve tehlikeli bıçakları gönüllü olarak teslim eden kişilerin bir yıllık bir Netflix aboneliği ile ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Zoltán Kottász'ın The European Conservative'de yayınlanan makalesine göre geçen yıl Almanya'da 14 bine yakın bıçaklı saldırı gerçekleştirildi ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Polis Sendikası Başkanı Jochen Kopelke'nin bu önerisinin altında yatan mantık ise çok basit. Başkan bu öneriyi "En popüler çakı 17 €, yıllık Netflix aboneliği 170 €" argümanıyla savunuyor.
Peki Alman polisinin bıçağını getirene Netflix aboneliği verilmesi önerisi sosyal medyada nasıl karşılandı? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
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Siz Alman polisinin bu enteresan önerisine ne diyorsunuz? Sizce işe yarar mı? Yorumlara buyrun...
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