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Oturun Film İzleyin! Alman Polisi Bıçağını Getirene 1 Yıllık Netflix Aboneliği Verilmesini Önerdi

Oturun Film İzleyin! Alman Polisi Bıçağını Getirene 1 Yıllık Netflix Aboneliği Verilmesini Önerdi

Goygoy Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 15:08

Alman Polis Sendikası, ülkede artan bıçaklı saldırıları engellemek için çok konuşulacak bir öneride bulundu. Başkan, bıçağını getirene Netflix aboneliği verilmesini talep etti. Detaylar içerikte!

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Alman polisi, ülkede artan suç oranlarının engellenmesi için geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir öneride bulundu. Alman Polis Sendikası (Gewerkschaft der Polizei) Başkanı Jochen Kopelke, yasaklı ve tehlikeli bıçakları gönüllü olarak teslim eden kişilerin bir yıllık bir Netflix aboneliği ile ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Alman polisi, ülkede artan suç oranlarının engellenmesi için geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir öneride bulundu. Alman Polis Sendikası (Gewerkschaft der Polizei) Başkanı Jochen Kopelke, yasaklı ve tehlikeli bıçakları gönüllü olarak teslim eden kişilerin bir yıllık bir Netflix aboneliği ile ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Zoltán Kottász'ın The European Conservative'de yayınlanan makalesine göre geçen yıl Almanya'da 14 bine yakın bıçaklı saldırı gerçekleştirildi ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Zoltán Kottász'ın The European Conservative'de yayınlanan makalesine göre geçen yıl Almanya'da 14 bine yakın bıçaklı saldırı gerçekleştirildi ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Polis Sendikası Başkanı Jochen Kopelke'nin bu önerisinin altında yatan mantık ise çok basit. Başkan bu öneriyi "En popüler çakı 17 €, yıllık Netflix aboneliği 170 €" argümanıyla savunuyor.

Polis Sendikası Başkanı Jochen Kopelke'nin bu önerisinin altında yatan mantık ise çok basit. Başkan bu öneriyi "En popüler çakı 17 €, yıllık Netflix aboneliği 170 €" argümanıyla savunuyor.

Peki Alman polisinin bıçağını getirene Netflix aboneliği verilmesi önerisi sosyal medyada nasıl karşılandı? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

Peki Alman polisinin bıçağını getirene Netflix aboneliği verilmesi önerisi sosyal medyada nasıl karşılandı? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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Siz Alman polisinin bu enteresan önerisine ne diyorsunuz? Sizce işe yarar mı? Yorumlara buyrun...

Siz Alman polisinin bu enteresan önerisine ne diyorsunuz? Sizce işe yarar mı? Yorumlara buyrun...
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