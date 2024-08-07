Gurbetçi Vatandaşla Ekonomi Tartışan Şahıs Haksız Çıkınca Kaçtı: "Sen Almanya'da Kalıyorsan En Adi Şerefsizim"

Sokak röportajına denk gelen gurbetçi bir vatandaş, Almanya'daki ekonominin türkiyeden daha iyi olduğunu savundu.
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Gurbetçi vatandaş, Almanya Türkiye'yi 30 defa satın alır diyince sokaktan geçen başka bir şahıs araya girdi. Gurbetçiyle tartışmaya giren şahıs, Almanya'daki ekonominin güçlü olmadığını iddia etti.
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Gurbetçi vatandaş, tartışma uzayınca sinirlerine hakim olamayarak Almanya'da yaşadığını kanıtladı. Bunun üzerine haksız çıkan şahıs kaçarak uzaklaştı.
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Gitmiyorum ülkeye, benim vergim ile borozanlik yapan iktidar ve onların avanelerine gitmesin!..