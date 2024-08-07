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Gurbetçi Vatandaşla Ekonomi Tartışan Şahıs Haksız Çıkınca Kaçtı: "Sen Almanya'da Kalıyorsan En Adi Şerefsizim"

Gurbetçi Vatandaşla Ekonomi Tartışan Şahıs Haksız Çıkınca Kaçtı: "Sen Almanya'da Kalıyorsan En Adi Şerefsizim"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 11:15

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Sokak röportajına denk gelen gurbetçi bir vatandaş, Almanya'daki ekonominin türkiyeden daha iyi olduğunu savundu.

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Gurbetçi vatandaş, Almanya Türkiye'yi 30 defa satın alır diyince sokaktan geçen başka bir şahıs araya girdi. Gurbetçiyle tartışmaya giren şahıs, Almanya'daki ekonominin güçlü olmadığını iddia etti.

Gurbetçi vatandaş, Almanya Türkiye'yi 30 defa satın alır diyince sokaktan geçen başka bir şahıs araya girdi. Gurbetçiyle tartışmaya giren şahıs, Almanya'daki ekonominin güçlü olmadığını iddia etti.

Gurbetçi vatandaşın Almanya'da yaşadığına inanmayan şahıs, 'Sen Almanya'da yaşıyorsan ben de en adi şerefsizim.' diyerek tartışmayı uzattı.

Gurbetçi vatandaş, tartışma uzayınca sinirlerine hakim olamayarak Almanya'da yaşadığını kanıtladı. Bunun üzerine haksız çıkan şahıs kaçarak uzaklaştı.

Gurbetçi vatandaş, tartışma uzayınca sinirlerine hakim olamayarak Almanya'da yaşadığını kanıtladı. Bunun üzerine haksız çıkan şahıs kaçarak uzaklaştı.

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Naci Kir

Gitmiyorum ülkeye, benim vergim ile borozanlik yapan iktidar ve onların avanelerine gitmesin!..