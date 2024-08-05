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Mustafa Sarıgül'den Bir Tepki Daha Geldi: "Instagram'ı Kapattınız Borsayı Kapattınız Ne İstiyorsunuz Bizden"

Mustafa Sarıgül'den Bir Tepki Daha Geldi: "Instagram'ı Kapattınız Borsayı Kapattınız Ne İstiyorsunuz Bizden"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 22:06

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Instagram’a erişim engeli devam ediyor. Daha önce de duruma sert bir şekilde tepki gösteren Mustafa Sarıgül, yeniden isyan etti.

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Sarıgül, Instagram'ı kapattıkları için Amerika'ya seslenlendiği bir video yayınlamıştı.

Sarıgül, Instagram'ı kapattıkları için Amerika'ya seslenlendiği bir video yayınlamıştı.

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Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Sarıgül, bu kez "Türk milletinden ne istiyorsunuz Allah aşkına?" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Sarıgül, bu kez "Türk milletinden ne istiyorsunuz Allah aşkına?" sözleriyle tepki gösterdi.

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