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Flörtü İçeride Kalandan Cumhurbaşkanı'na Seslenene: Instagram'ın Kapanmasına TikTok Kullanıcılarının Tepkisi

Flörtü İçeride Kalandan Cumhurbaşkanı'na Seslenene: Instagram'ın Kapanmasına TikTok Kullanıcılarının Tepkisi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:35

BTK kararıyla ülkemizde 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'a erişim engeli getirilmesine birçok ünlü isim tepki göstermişti. Instagram'a gelen erişim engeline TikTok kullanıcılarından da tepki geldi. Yer yer sinirli, yer yer mizah dolu birkaç videoyu sizler için derledik. 👇

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Cumhurbaşkanı'na seslenen genç 👇

Instagram için yaşıyor, acilen kombinini göstermesi gerek👇

İçeride flörtü kalmış, bir yardım eli uzatalım 👇

Depresyonda 👇

Biraz sinirlenmiş gibi görünüyor 👇

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Yengesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz👇

😢

Influencerlar üzgün 👇

Baygınlık geçirmeye gerek yok sakin olalım 👇

Duygusal bir bitiriş yapalım 👇

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