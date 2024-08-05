Flörtü İçeride Kalandan Cumhurbaşkanı'na Seslenene: Instagram'ın Kapanmasına TikTok Kullanıcılarının Tepkisi
Flörtü İçeride Kalandan Cumhurbaşkanı'na Seslenene: Instagram'ın Kapanmasına TikTok Kullanıcılarının Tepkisi
BTK kararıyla ülkemizde 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'a erişim engeli getirilmesine birçok ünlü isim tepki göstermişti. Instagram'a gelen erişim engeline TikTok kullanıcılarından da tepki geldi. Yer yer sinirli, yer yer mizah dolu birkaç videoyu sizler için derledik. 👇
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