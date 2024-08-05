Oyuncu Sina Özer'in "Türkler Olimpiyatlarda" Paylaşımı Kahkahalara Boğdu!

Genç yaşta popülerlik kazanan Sina Özer, komik ve eğlenceli içerikleriyle tanınır. Özer, çeşitli dizi ve film projelerinde de yer alarak oyunculuk kariyerinde ilerlemektedir.
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Özellikle Yusuf Dikeç'in ekipmansız ve eli cebinde Gümüş Madalya kazanması, Türk insanının rahatlığını globalde de gündeme taşımıştı biliyorsunuz.
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Sina Özer, TikTok'tan yaptığı paylaşımla Paris 2024'te ülkeminizi temsil eden başarılı sporcularımızı taklit etti. Başarılı oyuncunun paylaşımı kırdı geçirdi.
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