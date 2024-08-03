Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ın İkonikleşen Pozlarının Hikayesi: "Vargas İyi ki Geldi"

Milli gururumuz Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, birlikte kazandıkları büyük başarıların yanı sıra, aralarındaki güçlü dostluk da biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Kafa Sports YouTube kanalında Melissa Vargas ile ikonikleşen pozları hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Övgülere doyamayan Karakurt, takım uyumlarının çok iyi olduğunu belirttiği Vargas'ın milli takımdaki favori kişilerinden biri olduğunu da ekledi.
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Harika.