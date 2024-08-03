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Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ın İkonikleşen Pozlarının Hikayesi: "Vargas İyi ki Geldi"

Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ın İkonikleşen Pozlarının Hikayesi: "Vargas İyi ki Geldi"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 20:07

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Milli gururumuz Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, birlikte kazandıkları büyük başarıların yanı sıra, aralarındaki güçlü dostluk da biliniyor.

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A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Kafa Sports YouTube kanalında Melissa Vargas ile ikonikleşen pozları hakkında konuştu.

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Kafa Sports YouTube kanalında Melissa Vargas ile ikonikleşen pozları hakkında konuştu.

'Bir maçtan sonra, maç sayısıydı galiba, Mile ile birbirimize sarıldık. Mile çok sıkı sarıldı, boynumu hissetmedim. 2 gün boyunca fizyoterapiste gittim, öyle düzeldi boynum yani.'

Övgülere doyamayan Karakurt, takım uyumlarının çok iyi olduğunu belirttiği Vargas'ın milli takımdaki favori kişilerinden biri olduğunu da ekledi.

Övgülere doyamayan Karakurt, takım uyumlarının çok iyi olduğunu belirttiği Vargas'ın milli takımdaki favori kişilerinden biri olduğunu da ekledi.

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