Yeni Müslüman Olan Kadının Yaptıkları Gündem Oldu: "Whatsapp'ı Açıp İmama Mesaj Attım"

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, ilk müslüman olduğunda yaptığı hataları paylaştı. Genç kadının paylaştığı video gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadın, müslüman olduğu ilk zamanlarda ne yapacağını tam olarak bilmeyip her lokmasından önce 'Bismillah' dediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Müslümanlığın nasıl yaşandığını bilmiyordum. 'Selamünaleyküm' gibi şeyleri söylemeyi öğrenirken YouTube videoları izliyordum."
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın