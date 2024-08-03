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Yeni Müslüman Olan Kadının Yaptıkları Gündem Oldu: "Whatsapp'ı Açıp İmama Mesaj Attım"

Yeni Müslüman Olan Kadının Yaptıkları Gündem Oldu: "Whatsapp'ı Açıp İmama Mesaj Attım"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 21:55

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Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, ilk müslüman olduğunda yaptığı hataları paylaştı. Genç kadının paylaştığı video gündem oldu.

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Genç kadın, müslüman olduğu ilk zamanlarda ne yapacağını tam olarak bilmeyip her lokmasından önce 'Bismillah' dediğini söyledi.

Genç kadın, müslüman olduğu ilk zamanlarda ne yapacağını tam olarak bilmeyip her lokmasından önce 'Bismillah' dediğini söyledi.

"Müslümanlığın nasıl yaşandığını bilmiyordum. 'Selamünaleyküm' gibi şeyleri söylemeyi öğrenirken YouTube videoları izliyordum."

"Müslümanlığın nasıl yaşandığını bilmiyordum. 'Selamünaleyküm' gibi şeyleri söylemeyi öğrenirken YouTube videoları izliyordum."

Videonun tamamı için:

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