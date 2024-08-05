Sokak Köpeklerini Besleyen Bir Kadının Yaşadığı Olay İçinizi Isıtacak

Sokak köpeklerinin de tıpkı insanlar gibi sevgiye, ilgiye ve en önemlisi yiyeceğe ihtiyaçları vardır. Sokaktaki köpekleri beslemeyi göz ardı etmeyen @ilaydasaribela isimli sosyal medya kullanıcısı içimizi ısıtan bir olay yaşadı.