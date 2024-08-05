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Sokak Köpeklerini Besleyen Bir Kadının Yaşadığı Olay İçinizi Isıtacak

Sokak Köpeklerini Besleyen Bir Kadının Yaşadığı Olay İçinizi Isıtacak

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 16:49

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Sokak köpeklerinin de tıpkı insanlar gibi sevgiye, ilgiye ve en önemlisi yiyeceğe ihtiyaçları vardır. Sokaktaki köpekleri beslemeyi göz ardı etmeyen @ilaydasaribela isimli sosyal medya kullanıcısı içimizi ısıtan bir olay yaşadı.

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Genç kadın, sokak köpeklerini beslerken yanına yaşlı bir amca geldi. Amca, sokak köpeklerinin aç kaldığını ve göz ardı edildiğini belirterek, genç kadına bu canlara yardım ettiği için içtenlikle teşekkür etti.

Genç kadın, sokak köpeklerini beslerken yanına yaşlı bir amca geldi. Amca, sokak köpeklerinin aç kaldığını ve göz ardı edildiğini belirterek, genç kadına bu canlara yardım ettiği için içtenlikle teşekkür etti.

Sokak köpeklerini beslemeyi ihmal etmeyen genç kadın ve yanına gelen samimi amca arasında geçen göz yaşartan diyalog, sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

Sokak köpeklerini beslemeyi ihmal etmeyen genç kadın ve yanına gelen samimi amca arasında geçen göz yaşartan diyalog, sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

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Osman Elmallı

👏👏👏👏👏❤💝❣🎈💖💗🧡💓💞🌹❤❣💕💞💓💗💖💝

Sera ZhuZhu

Allah razi olsun. ne guzel iki iyi insan.🧿👏🤲