Sokak Köpeklerini Besleyen Bir Kadının Yaşadığı Olay İçinizi Isıtacak

Sokak köpeklerinin de tıpkı insanlar gibi sevgiye, ilgiye ve en önemlisi yiyeceğe ihtiyaçları vardır. Sokaktaki köpekleri beslemeyi göz ardı etmeyen @ilaydasaribela isimli sosyal medya kullanıcısı içimizi ısıtan bir olay yaşadı.
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Genç kadın, sokak köpeklerini beslerken yanına yaşlı bir amca geldi. Amca, sokak köpeklerinin aç kaldığını ve göz ardı edildiğini belirterek, genç kadına bu canlara yardım ettiği için içtenlikle teşekkür etti.
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Sokak köpeklerini beslemeyi ihmal etmeyen genç kadın ve yanına gelen samimi amca arasında geçen göz yaşartan diyalog, sosyal medyada binlerce beğeni topladı.
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Allah razi olsun. ne guzel iki iyi insan.🧿👏🤲