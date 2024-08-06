Görüş Bildir
Haberler
Video
Instagram'a VPN ile Bağlanmaktan Korkan Genç Kız: "Bir Tanıdığımın DM'lerini Yaymamak İçin Para İstediler"

Instagram'a VPN ile Bağlanmaktan Korkan Genç Kız: "Bir Tanıdığımın DM'lerini Yaymamak İçin Para İstediler"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 10:44

İçerik Devam Ediyor

BTK'nın kararıyla ülkemizde erişim engeli getirilen Instagram'a, VPN kullanılarak erişim sağlanabiliyor. @2.miriii isimli TikTok kullanıcısı, VPN kullanımı nedeniyle arkadaşının başına gelen bir olayı anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TikTok kullanıcısı, takipçilerini VPN kullanmamaları konusunda uyardı.

TikTok kullanıcısı, takipçilerini VPN kullanmamaları konusunda uyardı.

Bir tanıdığının Instagram'ının VPN kullandığı için çalındığını söyleyen genç kız, çalınan hesabın DM'lerini yaymak için şantaj yapıldığını açıkladı.

Bir tanıdığının Instagram'ının VPN kullandığı için çalındığını söyleyen genç kız, çalınan hesabın DM'lerini yaymak için şantaj yapıldığını açıkladı.

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın