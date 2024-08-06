Instagram'a VPN ile Bağlanmaktan Korkan Genç Kız: "Bir Tanıdığımın DM'lerini Yaymamak İçin Para İstediler"

Uyarılara Rağmen Adana'da Su Kanalına Giren Çocuklar: "Korkmak mı? Ölüm Allah'ın Emri"

Bangladeşli Protestocular İstifa Eden Başbakan Şeyh Hasina'nın Sarayını Basıp Yemekleri Yedi

Mustafa Sarıgül'den Bir Tepki Daha Geldi: "Instagram'ı Kapattınız Borsayı Kapattınız Ne İstiyorsunuz Bizden"