Instagram'a VPN ile Bağlanmaktan Korkan Genç Kız: "Bir Tanıdığımın DM'lerini Yaymamak İçin Para İstediler"

BTK'nın kararıyla ülkemizde erişim engeli getirilen Instagram'a, VPN kullanılarak erişim sağlanabiliyor. @2.miriii isimli TikTok kullanıcısı, VPN kullanımı nedeniyle arkadaşının başına gelen bir olayı anlattı.
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TikTok kullanıcısı, takipçilerini VPN kullanmamaları konusunda uyardı.
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Bir tanıdığının Instagram'ının VPN kullandığı için çalındığını söyleyen genç kız, çalınan hesabın DM'lerini yaymak için şantaj yapıldığını açıkladı.
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