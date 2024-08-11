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Instagram'ı Kurtarmaktan Wolverine'e Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri

Instagram'ı Kurtarmaktan Wolverine'e Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 14:31

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dizi ve sinema dünyasının en komik X/Twitter paylaşımlarıyla karşınızdayız. Gelin hep birlikte X kullanıcıları bu hafta neler paylaşmış, hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Edit işini azaltalım...

2. Edit işini azaltalım...
twitter.com

3. Bu histen kurtulamayız...

3. Bu histen kurtulamayız...
twitter.com

4. Tim Burton sana yeni oyuncu bulduk:

4. Tim Burton sana yeni oyuncu bulduk:
twitter.com

5. Ev kirasını pahalı bulan bir vatandaşın geceliği 380 TL'ye otel var demesinin ardından gelen o aşırı haklı tespit:

5. Ev kirasını pahalı bulan bir vatandaşın geceliği 380 TL'ye otel var demesinin ardından gelen o aşırı haklı tespit:
twitter.com
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6. Maalesef benziyor...

6. Maalesef benziyor...
twitter.com

7. Biz böyle sinopsis görmedik:

7. Biz böyle sinopsis görmedik:
twitter.com

8. Bekledik diyenleri görelim.

9. John Wick diyorduk konu nerelere geldi:

9. John Wick diyorduk konu nerelere geldi:
twitter.com

10. Michael Scott bunu beğenmedi:

10. Michael Scott bunu beğenmedi:
twitter.com
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11. "Eski sevgilin WOLVERINE mi?"

11. "Eski sevgilin WOLVERINE mi?"
twitter.com

12. Bu nasıl bir yokluktur?

12. Bu nasıl bir yokluktur?
twitter.com

13. İsabet benzetme:

13. İsabet benzetme:
twitter.com

14. Protestonun da böylesi makbuldür.

14. Protestonun da böylesi makbuldür.
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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