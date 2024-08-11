Instagram'ı Kurtarmaktan Wolverine'e Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri
Instagram'ı Kurtarmaktan Wolverine'e Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri
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1. Başlıyoruz!
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2. Edit işini azaltalım...
3. Bu histen kurtulamayız...
4. Tim Burton sana yeni oyuncu bulduk:
5. Ev kirasını pahalı bulan bir vatandaşın geceliği 380 TL'ye otel var demesinin ardından gelen o aşırı haklı tespit:
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6. Maalesef benziyor...
7. Biz böyle sinopsis görmedik:
9. John Wick diyorduk konu nerelere geldi:
10. Michael Scott bunu beğenmedi:
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11. "Eski sevgilin WOLVERINE mi?"
12. Bu nasıl bir yokluktur?
13. İsabet benzetme:
14. Protestonun da böylesi makbuldür.
15. Haftaya görüşmek üzere...
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