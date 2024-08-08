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Netflix'in Hit Dizisi 'The Umbrella Academy' Sona Erince Hayranlar Çok Fena Üzüldü

Netflix'in Hit Dizisi 'The Umbrella Academy' Sona Erince Hayranlar Çok Fena Üzüldü

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 16:45

Netflix'in hit dizisi 'The Umbrella Academy', bugün dördüncü sezonuyla final yaptı. Dizinin hayranları hikayenin sona ermesine çok üzüldü. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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Netflix'in popüler dizisi 'The Umbrella Academy', bugün gösterime giren dördüncü sezonuyla final yaptı. Dizinin hayranları popüler yapımın sona ermesine çok üzüldü.

Netflix'in popüler dizisi 'The Umbrella Academy', bugün gösterime giren dördüncü sezonuyla final yaptı. Dizinin hayranları popüler yapımın sona ermesine çok üzüldü.

'The Umbrella Academy' izleyicileri üzüntülerini sosyal medyada paylaştı. Pek çok X kullanıcısı "4. sezonun gösterime girmesini çok istiyorum ama aynı zamanda da bitmesini istemiyorum" ve "dizinin bitmesine daha hazır değilim" gibi yorumlar yaptı.

'The Umbrella Academy' izleyicileri üzüntülerini sosyal medyada paylaştı. Pek çok X kullanıcısı "4. sezonun gösterime girmesini çok istiyorum ama aynı zamanda da bitmesini istemiyorum" ve "dizinin bitmesine daha hazır değilim" gibi yorumlar yaptı.

Gelin izleyicilerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım:

Gelin izleyicilerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım:
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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'The Umbrella Academy' adlı romandan uyarlanan bilim kurgu ve süper kahraman dizisi, babalarının ölümünü araştıran ve yaklaşan kıyamet tehdidini çözmeye çalışan evlatlık kardeşlerin hikayesini konu alıyor.

'The Umbrella Academy' adlı romandan uyarlanan bilim kurgu ve süper kahraman dizisi, babalarının ölümünü araştıran ve yaklaşan kıyamet tehdidini çözmeye çalışan evlatlık kardeşlerin hikayesini konu alıyor.

2019 yılında gösterime giren ve dördüncü sezonuyla final yapan dizinin başrollerinde Elliot Page, Tom Hopper ve David Castañeda yer alıyor. Siz 'The Umbrella Academy'yi izliyor musunuz? Yorumlara buyrun...

2019 yılında gösterime giren ve dördüncü sezonuyla final yapan dizinin başrollerinde Elliot Page, Tom Hopper ve David Castañeda yer alıyor. Siz 'The Umbrella Academy'yi izliyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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