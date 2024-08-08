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Merakla Beklenen 'Alien: Romulus' Filminin Tanıtım Şovu İzleyenleri Korkutmaya Yetti

Merakla Beklenen 'Alien: Romulus' Filminin Tanıtım Şovu İzleyenleri Korkutmaya Yetti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 09:31

'Alien: Romulus' filminin vizyona girmesine sayılı gün kaldı. Filmin yapımcıları izleyicileri sinema salonlarına çekmek ve tanıtım yapmak için ilginç bir şov hazırladı. Gelin o gösteriye hep birlikte bakalım.

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'Alien' ve 'Alien 2' olayları arasında geçen 'Alien: Romulus' filmi önümüzdeki hafta vizyona girmeye hazırlanıyor.

'Alien' ve 'Alien 2' olayları arasında geçen 'Alien: Romulus' filmi önümüzdeki hafta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Ama ne hazırlanış! 1970'li ve 80'li yılların kült serisi olan 'Alien'ın bu filminin tanıtımı için yapım şirketi epey dikkat çeken bir çalışma yapıyor.

Ama ne hazırlanış! 1970'li ve 80'li yılların kült serisi olan 'Alien'ın bu filminin tanıtımı için yapım şirketi epey dikkat çeken bir çalışma yapıyor.

X'te DiscussingFilm'in paylaştığı videoda görüldüğü gibi 'facehugger'ların sinema salonlarını istila ettiği tasvir ediliyor.

Tabii sosyal medyada bu istilalı tanıtımını izleyenler şaşırıyor. Bazıları komik bulurken bazılarına tuhaf geliyor. Gelin onların yorumlarına hep birlikte bakalım:

Tabii sosyal medyada bu istilalı tanıtımını izleyenler şaşırıyor. Bazıları komik bulurken bazılarına tuhaf geliyor. Gelin onların yorumlarına hep birlikte bakalım:

"Bu maskeye gerçekten ihtiyacım var"

"Bu maskeye gerçekten ihtiyacım var"
twitter.com
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"Bunu görsem izlemek istemezdim"

"Bunu görsem izlemek istemezdim"
twitter.com

"Şimdiye kadarki tüm Alien öncüllerinden zevk aldım, bu filmden de umutluyum"

"Şimdiye kadarki tüm Alien öncüllerinden zevk aldım, bu filmden de umutluyum"
twitter.com

"Bu insanların filmi izlemesini sağlamayacak"

"Bu insanların filmi izlemesini sağlamayacak"
twitter.com

"Hayalimdeki iş bu. Lanet olsun! Bütün gün yerde tembel tembel yatıyorlar"

"Hayalimdeki iş bu. Lanet olsun! Bütün gün yerde tembel tembel yatıyorlar"
twitter.com

"Yaratıcı ve ürkütücü"

"Yaratıcı ve ürkütücü"
twitter.com
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Fede Álvarez'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Alien: Romulus'un başrollerinde Cailee Spaeny, Isabela Merced ve David Jonsson yer alıyor.

Fede Álvarez'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Alien: Romulus'un başrollerinde Cailee Spaeny, Isabela Merced ve David Jonsson yer alıyor.

Film, uzaydaki en korkunç yaşam formuyla yüz yüze gelen bir grup genç uzay sömürgecisini konu alıyor. Siz filmin tanıtımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Film, uzaydaki en korkunç yaşam formuyla yüz yüze gelen bir grup genç uzay sömürgecisini konu alıyor. Siz filmin tanıtımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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yatanlardan birisinin mola saati ya da tuvaleti gelse ve ayağa kalksa ortamdakiler şişli etfalin ortasına bırakan teyzeye dönüşür.