Bir Filmde Kediyle Rol Alan Tom Hanks'in Kedilerle Köpekleri Kıyaslamasına Çok Güleceksiniz!
Bir Filmde Kediyle Rol Alan Tom Hanks'in Kedilerle Köpekleri Kıyaslamasına Çok Güleceksiniz!
'A Man Called Otto' filminde bir kediyle birlikte oynayan Tom Hanks, katıldığı bir programda kedilerle köpekleri kıyasladı. Gelin TikTok'ta stevedacinema adlı bir kullanıcının paylaştığı o komik anlara hep birlikte tanık olalım.
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Kediler dünyanın en ilginç yaratıklarıdır. Çok tatlı, oyuncu ama bir o kadar da söz dinlemez ve inatçılardır. Köpekler insanların sözünü dinlerken ve her hareketlerine önem verirken aynı şeyi kediler yapmaz.
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Çünkü onlar sadece canı ne isterse onları yaparlar. En azından günlük hayatta gördüğümüz kediler böyle. Peki ya sinemada? Bugüne kadar sinema dünyasından pek çok kedi ve köpek oyuncu geçti.
Şöyle bi gözümüzde canlandırıyoruz da iki taraf da ekran karşısında çok iyi performans sergiliyor ancak aralarında çok büyük farklar var. Ne mi? O sorunun cevabını Tom Hanks'e bırakalım.
Tom Hanks, 2022 yılında A Man Called Otto (Hayata Röveşata Çeken Adam) filminde bir kediyle birlikte rol almıştı. Siz ünlü oyuncunun kedilerin o ilginç tavırları hakkındaki yorumuna katılıyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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