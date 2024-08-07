Dünyaca Ünlü Korku Yazarı Stephen King, Yine Bir Korku Filmini Öve Öve Bitiremeyip Takipçilerine Önerdi
Dünyaca Ünlü Korku Yazarı Stephen King, Yine Bir Korku Filmini Öve Öve Bitiremeyip Takipçilerine Önerdi
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Korku romanlarının meşhur yazarı 76 yaşındaki Stephen King, sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. X/Twitter'da 7 milyondan fazla takipçisi olan ünlü yazar sık sık dizi, film ve kitap öneriyor.
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İşte yine o önerilerinden biriyle karşınızdayız. Stephen King, JT Mollner'in yönetmen koltuğunda oturduğu 2023 yapımı korku filmi 'Strange Darling' hakkında bir paylaşım yaparak takipçilerini heyecanlandırdı.
Stephen King X hesabından yaptığı paylaşımda, "Strange Darling gerçekten müthiş. Fragmanı buraya eklemeye çalışacağım çünkü o da zekice bir başyapıt. Fazla söze gerek yok, filmi izlediğinizde fragmanın ne anlatmak istediğini anlayacaksınız" yorumunda bulundu.
Ünlü yazar ardından yeni korku filmini şu sözlerle övdü: "Strange Darling hakkında daha fazla şey söylemek isterdim ama spoiler veremeyecek kadar akıl dolu filmlerden biri, bu yüzden hiçbir şey söylememek en iyisi" dedi.
Korku gerilim filmi 'Strange Darling', bir seri katilin son aylarının dramatizasyonu olarak tanımlanan bir kedi-fare oyununu konu alıyor. Filmin başrollerinde Willa Fitzgerald, Kyle Gallner ve Barbara Hershey oynuyor.
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'Strange Darling'i tek öven Stephen King değil. Film, sinema eleştirmenleri tarafından bir başyapıt olarak görülüyor. Hatta Rotten Tomatoes'da da 100 puan almayı başarmış durumda.
Film önümüzdeki ay ABD'de vizyona girecek ancak Türkiye'de ne zaman vizyona gireceğini bilmiyoruz. Ama Stephen King dedemizin övgüsünü aldıysa daha izlemeden çok harika bir korku filmidir diyebiliriz.
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