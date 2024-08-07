Dünyaca Ünlü Korku Yazarı Stephen King, Yine Bir Korku Filmini Öve Öve Bitiremeyip Takipçilerine Önerdi

Sosyal medyada takipçilerine sık sık dizi, film ve kitap öneren Stephen King, yine bir korku film önerisiyle karşımızda. Ünlü yazar X hesabında henüz vizyona girmeyen 'Strange Darling'i öve öve bitiremedi. Gelin onun bu kadar övdüğü film neymiş, ne anlatıyormuş, hep birlikte bakalım.